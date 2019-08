“Ya empezó con sus patanerías”.

Así reaccionó la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, al tuit que publicó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el paso cercano a Puerto Rico de la tormenta tropical Dorian.

“Wow! Otra gran tormenta que se dirige a Puerto Rico. ¿Alguna vez terminará? El Congreso aprobó $92,000 millones para Puerto Rico el año pasado, un récord histórico de su tipo para 'cualquier lugar’”, indicó Trump.

Cruz, quien ofreció una conferencia de prensa para anunciar las medidas que tomará el ayuntamiento ante la emergencia por el paso cercano del sistema atmosférico, indicó que “el presidente Donald Trump se vale de la mentira porque la verdad no le conviene”.

“No, a Puerto Rico no le han dado $92,000 millones. Eso es embuste. A puerto Rico le han dado alrededor de $40,000 millones. Y no es que no nos hayan dado, porque FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) es un seguro”, dijo Cruz, quien fue la principal voz crítica de la respuesta del gobierno federal después del huracán María.