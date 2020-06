Para la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, la firma del nuevo Código Electoral por parte de la gobernadora Wanda Vázquez Garced es un “truco para ganar, sin tener los votos”, en sus aspiraciones por retener el puesto.

A juicio de Cruz, precandidata a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Vázquez Garced, quien llegó al poder por el orden sucesoral tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, “no tiene respeto al poder del voto”.

“Cuando uno no ha sido electo por el pueblo, no le tiene respeto. Wanda Vázquez sabe que su gobierno no sirve y, por lo tanto, está cambiando las reglas del juego para poder robarse las elecciones. Hagan todo lo posible para votar. Inscríbanse, que tu voto sea la protesta”, dijo Cruz hoy, lunes, al condenar la aprobación del Código Electoral.

Insistió en que el nuevo ordenamiento electoral no tiene el consenso de los partidos políticos, y advirtió sobre la posibilidad de fraude en las urnas.

“La gobernadora quiere ganar con trucos lo que sabe que no va a ganar con votos. Queda evidenciado el carácter de Wanda Vázquez. Es un día triste para la democracia”, sostuvo.

No llegan los incentivos

Cruz, además, criticó que el personal de servicios de salud de la capital presuntamente no ha recibido todavía los fondos del plan de incentivos del gobierno, que asciende a unos $100 millones.

“Los servicios se siguen ofreciendo, y la promesa para incentivar a este grupo no se concreta. La gobernadora vende mucho ‘ticket’ y no da la función. Mucha mecha y poca explosión”, dijo.

Las alcaldesa hizo sus expresiones luego de entregar ocho unidades de vivienda a residentes en la Península de Cantera que perdieron sus hogares luego del huracán María, hace casi tres años. “Son nueve residencias ‘solarizadas’, para describir que usan energía solar, a un costo individual de $140,000. Sus nuevos dueños no deben temer a procesos de embargo o que estas sean utilizadas como parte de una ejecución judicial”, destacó.

Una de las viviendas no pudo ser entregada hoy, pues la propietaria no pudo estar presente en el evento.

Las casas están ubicadas en lo que se conoce como Villa Esperanza, en el histórico barrio de San Juan. Están fabricadas en policloruro de vinilo (PVC) y cada una posee una cisterna con capacidad de 300 galones.