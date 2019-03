La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, pidió hoy, jueves, al liderato republicano en el Congreso de Estados Unidos que den paso a los fondos de recuperación para la isla y “no se conviertan en rehenes” del presidente Donald Trump.

“Que cumplan con su deber y no permitan que 1.3 millones de puertorriqueños mueran de hambre. Más de 3,000 puertorriqueños ya murieron porque el presidente no pudo hacer las cosas bien, les ruego que no condenen a más personas a morir. ¿Cuántas muertes son suficientes para que se hagan las cosas bien?”, estableció la ejecutiva municipal en declaraciones escritas.

Cruz Soto puntualizó en que Puerto Rico necesita los $600 millones en asistencia alimentaria que están pendiente en el Congreso.

Asimismo, la alcaldesa dijo que Trump está teniendo un “comportamiento vengativo" contra la isla.

“El presidente no entiende que aún nos estamos recuperando de una situación devastadora que él mismo empeoró con sus acciones. De los 3.2 millones de puertorriqueños que viven en la isla, 1.3 millones están recibiendo algún tipo de asistencia nutricional. Esto significa que aproximadamente el 43% de la población necesita de estas ayudas para poder poner comida sobre la mesa”, sostuvo la ejecutiva municipal.

Según la alcaldesa, el 40% de los recipientes de asistencia nutricional son niños, personas mayores y personas con diversidad funcional.