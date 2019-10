La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, dijo hoy, martes, que el excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, debe ser claro con el país y revelar cuales, si algunas, son sus aspiraciones políticas de cara al proceso electoral de 2020.

“David debe contestar si corre o no corre… eso es sencillo”, sostuvo Cruz. La precandidata a la gobernación por el PPD reconoció, al igual que lo hizo ayer en entrevista con El Nuevo Día, que llegó a conversar con Bernier en torno a la posibilidad de que ella aspirara a la comisaría residente en Washington en el 2020 si él decidía aspirar a la gobernación.

Bernier, según Cruz Soto, nunca le contestó.

“Si va a esperar a que venga alguien, y estoy hablando de David. Desde el silencio y la comodidad…. yo no tengo problemas con David Bernier y, si se tira al charco, contamos los votos. Esa es la democracia, pero lo que no puede pasar es que venga cualquiera ahora a decir que todo el mundo se salga para que venga una persona ahora a manejar la situación”, dijo Cruz Soto, quien luego sostuvo que quien está emplazando a Bernier a que revele su futuro político es la prensa del país.

"Lo que dije ahora es que esto no es una convocatoria a mí, es a él también", dijo. "El votante debe saber dónde uno está parado. Dónde uno está en los issues y nadie se equivoca sobre dónde estoy parada... no hay confusión".

La alcaldesa sostuvo que, ante el silencio de Bernier en torno a su futuro político, entonces ella decidió aspirar a la gobernación.

Cruz Soto dijo que el país desconoce la postura de Bernier sobre múltiples temas y añadió: “no soy persona de esperar a cuando es conveniente para dar la pelea. Todo el que quiera luchar por Puerto Rico tiene que tirarse al charco”.

“Desde la comodidad del silencio no se resuelven los problemas y desde la comodidad del aire acondicionado no se resuelven los problemas. Hay que tirarse y hay que sudar”, sostuvo.

“No puedo esperar a que otros decidan cuando van a dar el paso al frente”, insistió.

¿Tiene dudas sobre las posturas de Bernier en ciertos asuntos?, se le preguntó.

“¿Cuál postura?”, contestó Cruz Soto. “En los temas que yo séque son medulares, yo sé cómo él pensaba en un momento dado”, agregó al sostener que con ella no hay dudas sobre cuáles son sus posturas “estén de acuerdo conmigo o no”.

Cruz Soto afirmó que es desde La Fortaleza desde donde “se hacen las grandes transformaciones que necesita el país”. Cuando se le preguntó por qué un elector debe votar con ella para la gobernación cuando contempló aspirar a otro cargo, Cruz Soto respondió que se trataba de una premisa equivocada.

“Yo tuve una conversación con David y en esa conversación le dije que exploraba dos posibilidades. Si era la comisaría mi decisión, contigo yo podría y con los otro no podría. Hay demasiada distancia entre mi posición y la de ellos”, respondió Cruz Soto al insistir que representa un movimiento dentro de un partido “que en un momento dado le sirvió bien al país”.

Le responde a Rolando Ortiz

Durante una entrevista publicada hoy por El Nuevo Día, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, indicó que Cruz Soto se inclina demasiado a la izquierda y que esa postura la rechaza la base del PPD.