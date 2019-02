Washington - La Casa Blanca reconoce que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares solicitó una reunión al presidente Donald Trump el pasado 17 de enero, con el propósito de discutir, entre otras cosas, la amenaza de frenar o quitar fondos asignados para la recuperación de Puerto Rico.

Aunque una fuente del gobierno de Trump dijo a The Hill que no se había pedido una reunión para este fin de semana, un funcionario de la Casa Blanca aceptó hoy que la petición fue hecha hace un mes y dijo que no ha sido descartada.

La Casa Blanca sostiene, por ejemplo, que ayudó a la oficina del gobernador a obtener reuniones este mes con el entonces administrador de FEMA, Brock Long, y el secretario de la Vivienda federal (HUD), Ben Carson.

En un correo electrónico del 17 de enero, dirigido al director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Douglas Hoelscher, el director de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), Carlos Mercader, pidió formalmente la reunión entre el gobernador y Trump.

En el correo – dirigido a Hoelscher, con copia a su asistente Nicholas Pottebaum, y el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín-, Mercader solicitó una reunión del gobernador Rosselló Nevares con Trump para discutir el proceso de recuperación, “nuestra administración y supervisión de dinero federal para asegurar un uso efectivo y eficiente del dinero de los contribuyentes”.

Mercader también expresó el interés del gobernador en conversar sobre los “informes que indican que la administración trata de limitar fondos federales asignados y la reciente (declaración de política pública) SAP emitida por la administración” en torno a un proyecto de asignaciones para mitigar recientes desastres naturales.

Según Mercader, la petición formal del gobernador a la Casa Blanca fue hecha poco antes de que lanzara esa solicitud el mismo 17 de enero a través de Facebook.

Mercader indicó que la respuesta que le dieron entonces es que debían reunirse con la jefatura de FEMA, lo que hicieron. Por su cuenta, dijo, pidieron otra reunión con el secretario Carson.

Rosselló Nevares, como parte de la sesión de invierno de la Asociación de Gobernadores de Estados Unidos, participará mañana en la noche de la tradicional cena que el presidente ofrece en la Casa Blanca.

El lunes, en la mañana, además, se integrará a la sesión de trabajo que tendrán los gobernadores con Trump y asesores de la Casa Blanca.

Rosselló Nevares dijo el viernes que esperaba cuestionar al presidente Trump en la sesión de trabajo del lunes sobre las limitaciones y amenazas relacionadas al proceso de recuperación.