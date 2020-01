El Partido Nuevo Progresista (PNP) certificó al exrepresentante José Luis Rivera Guerra como candidato a la alcaldía de Aguadilla.

De esta manera, la colectividad en este municipio oficializa sus primarias, ya que la exsecretaria de la Familia, Yanitzia Irizarry, y Jonathan González Flores también aspiran a la poltrona municipal.

“En esta ocasión, el Pueblo determinará en las urnas quién es la persona por el Partido Nuevo Progresista que liderará los esfuerzos para encaminar a Aguadilla, para recuperar el sitial que merece nuestra ciudad en el Oeste”, estableció el exlegislador en unas declaraciones escritas.

Rivera Guerra renunció en julio de 2018 a su escaño en la Cámara de Representantes tras ser elegido a ese cuerpo legislativo por segunda ocasión en 2016.

En esa ocasión indicó que regresaría a ofrecer clases en el Liceo Aguadillano.

El ahora candidato a alcalde entró a la Cámara por primera vez en 2000 por el distrito de Aguadilla y Moca y continuó en el cargo hasta las elecciones en el 2012.

“Algunas situaciones han servido para mi crecimiento como ser humano, pero nunca me han limitado para continuar ayudando y servir a los demás. No soy un político tradicional. Soy un hombre de pueblo que por los pasados años me he dedicado a trabajar por la gente, aún sin ocupar un puesto político”, sostuvo.

Rivera Guerra sostuvo que entregó todos los endosos requeridos ante la Comisión Estatal de Elecciones luego de levantarlos en apenas tres días.

La certificación del exlegislador se produce en medio de la renuncia del alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez, que será efectiva el 27 de enero.

Rivera Guerra protagonizó varios incidentes durante su carrera por la Cámara como haber sido expulsado de una sesión legislativa en el 2003 tras dar un golpe sobre su banca legislativa, ser detenido por impactar un vehículo y abandonar la escena.