La Comisión de Ética del Senado concedió tiempo adicional a Abel Nazario para que responda a la querella presentada en su contra por el presidente del alto cuerpo legislativo Thomas Rivera Shatz, luego de su arresto en noviembre pasado por cargos de corrupción a nivel federal.

“Se le fijó el 30 de diciembre, a las 10:00 a.m. como la fecha y hora final para que responda a la querella y presente los argumentos que tenga que presentar. Esa es final y firme. Luego de ello la Comisión de Ética se convocará para el 8 de enero a las 10:00 a.m.”, explicó el presidente del cuerpo regente, senador Ángel “Chayanne” Martínez.

Nazario solicitó responder a la querella en enero próximo.

“La Comisión tiene 30 días, luego que él conteste, para determinar si tiene jurisdicción y si la hay, se refiere al panel. Luego el panel determinará si hay causa o no”, reiteró Martínez.

“Aquí se le está dando mayores garantías de proceso. Ya culminados esos treinta días no habrá extensión de tiempo. Estamos trabajando esto de la manera más rigurosa”, sostuvo por su parte el senador independentista y miembro de la Comisión de Ética, Juan Dalmau.

Tras la intervención de la Comisión de Ética senatorial, se podría celebrar una vista a puerta cerrada para que Nazario se defienda, si es que solicita ese derecho. “Puede utilizar sus abogados de defensa y quienes entienda sirvan para su defensa”, declaró Dalmau.

La senadora Migdalia Padilla indicó que a Nazario se le hicieron varias recomendaciones desde el Partido Nuevo Progresista (PNP), entre ellas que renuncie a su puesto y a sus aspiraciones para las elecciones del 2020. “Así se expresó el senador Carmelo Ríos desde el día del segundo arresto durante un cuatrienio por las autoridades federales”, indicó Padilla.

Rivera Shatz también le pidió la renuncia inmediata, pero Nazario se negó.

“A finales de noviembre pasado, el comité evaluador de candidaturas del Partido Nuevo Progresista se comunicó con el senado Abel Nazario rechazando su candidatura para las próximas elecciones”, añadió Padilla.

Reacciona Nazario

Tras esta decisión, Nazario manifestó su intención de correr de manera independiente en los próximos comicios generales. “La semana entrante estaré radicando de mi candidatura para las eleccionesdel 2020. Estoy esperando estratégicamente ciertos asuntos”, dijo vía teléfono.

“La Comisión de Ética todavía está en la etapa de ver si tiene o no jurisdicción. Luego de ello pues estaré presentado mi defensa, pero ellos no tienen evidencia. En realidad esto es un juicio político y la decisión está tomada desde hace tiempo. Ello me van a botar, pero tengo que continuar hacia delante”, manifestó el senador.