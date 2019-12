Los alcaldes de Maunabo, Patillas, Yabucoa y Humacao así como el representante por el distrito 34, que contempla esos pueblos, Ramón Luis Cruz presentaron hoy, domingo, su candidatura a la reelección haciendo hincapié en la importancia de que el Partido Popular Democrático (PPD) se muestre al elector como una verdadera opción y logre llevarlos a las urnas o, de lo contrario, la colectividad está “condenada al fracaso”.

“Es importante esta actividad que se da hoy aquí porque una vez más demuestra que en la unión está la fuerza. Ellos han decidido radicar aquí como un equipo de trabajo y que mucho tenemos que aprender de eso”, sostuvo el presidente del PPD, Aníbal José Torres en una conferencia de prensa en la sede de la colectividad.

Los alcaldes y el representante se presentaron como lo que denominaron “la muralla roja del este” porque trabajan en conjunto y pese a los cambios de administraciones a nivel estatal, han logrado mantenerse en sus respectivos cargos por más de una década.

“Este es el ejemplo que todos debemos seguir. El ejemplo de vocación, de servicio público. El ejemplo de entrega a su gente y el ejemplo de saber trabajar en equipo. La clave del triunfo del Partido Popular en noviembre de 2020 es la unidad. Si estamos unidos como partido, si estamos únicos como populares, no hay nadie que nos detenga en la gesta histórica de devolverle la esperanza a Puerto Rico y que el Partido Popular vuelva a administrar (la isla)”, recalcó Torres.

“Si usted no tiene nada bueno que decir de un popular, mejor no diga nada”

Recalcó que las primarias son esenciales para escoger buenos aspirantes que serán la carta de presentación del PPD.

“El Partido Popular no necesita más ataques para eso los demás partidos se han encargado y los nuevos que están llegando también. Ataques internos, nosotros no necesitamos. Si usted no tiene nada bueno que decir de un popular, mejor no diga nada”, sentenció el senador.

“Podemos hacer todas las actividades. Nos pueden quedar buenísimas, pero si los populares no van a votar no ganamos elecciones. Ese es el gran reto que tenemos”, agregó.

Genuino compromiso

El alcalde de Yabucoa, Rafael Surillo, fue más puntual al indicar que reconoció que los miembros de la Pava, la colectividad más vieja de la isla, son a diferencia de los miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), expertos en atacarse cuando hay primarias.

“El PNP siempre ha identificado por pasar los procesos de primarias y tienen una virtud que es que después que pasa el proceso primarista, se unen. Se unen. En el PPD, ahí está la historia. Vamos a los procesos primaristas y se crean unas heridas profundas. Es más, yo me atrevo a decir que el PNP se ha fortalecido con las primarias del PPD. Tiene que haber un compromiso de todos estos candidatos”, sentenció.

“Tienen que aceptar y entender la voluntad del pueblo popular de que no pueden salir todos electos”, agregó.

El llamado a la unidad y a dejar los personalismos o sucumbe el PPD en las próximas elecciones ha estado constante en los discursos del presidente de la colectividad. Así lo hizo en la asamblea general del PPD.

“Condenados al fracaso”

Ya en preguntas con los periodistas, el presidente del PPD dijo que ha recalcado ese mensaje no por “preocupación ni por temor”.

“La única forma de enfrentar la nefasta administración del PNP, es con un partido unido. Si los populares no entienden al día de hoy y no han aprendido las lecciones del pasado, de que solamente como equipo podemos triunfar, estaremos condenados al fracaso”, enfatizó.

El PPD tendrá primarias por la candidatura a la gobernación y por la de comisionado residente en Washington.

Torres destacó que aquel que no salga electo debe mantenerse abogando y trabajando por la colectividad.

“Y ya el PPD tiene que descartar las agendas personales. La Pava no es una camisa que usted se quita y se pone. Aquí los candidatos tienen que defender su institución primero que su aspiración”, sentenció.

El alcalde de Patillas, Norberto Soto recordó que la gobernadora Wanda Vázquez Garced fue quien siendo secretaria de Justicia intentó, sin éxito, presentar acusaciones en su contra inmediatamente después del huracán María por supuestamente dejar perder suministros para los sobrevivientes del ciclón. La región este de la isla, además de recibir los ciclones, fue para María la más afectada.

Soto dijo que en ese entonces se sintió “discriminado políticamente” y salió a flote por la unidad que hubo.

“Los exhorto a que esa militancia se mantenga”, dijo el alcaldes electo, por primera vez, en el 2000.

El alcalde de Maunabo, Jorge Márquez, por su parte, sostuvo que se siente “bien discriminado, exageradamente” porque a dos años del huracán María, todavía ningún funcionario del gobierno estatal visitó su pueblo.

“En este cuatrienio hemos visto cómo a los alcaldes se le han quitado recursos. Sin embargo, cuando vamos al discurso qué dicen ‘hay que darle recursos a los municipios’”, señaló el alcalde, quien lleva casi 20 años en el cargo y previo a ello era químico industrial.

Reconoció también los retos que ha confrontado el PPD desde el 2000.

“Realmente el Partido Popular tenía todos los elementos en aquel momento para constituirse en un partido que le brindaba la esperanza al país y hemos estado trabajando inalcanzablemente para brindarle eso al país”, dijo.

También recordó los resultados de la abstención electoral que hubo en las elecciones del 2016.

“El por ciento de votación se redujo drásticamente y yo lo que hago es un llamado a esa conciencia. Debido a eso, se escogió lo peor. Debido a eso fue que hubo un candidato a gobernador (que fue) electo que luego fue expulsado. Y ese mensaje debe ser llevado a las comunidades. El trabajo tiene que ser de cada uno de nosotros”, dijo Márquez, quien había anticipado a El Nuevo Día el año pasado que consideraba no aspirar a la reelección.

El presidente del PPD reveló que se reunió con todos los alcaldes y le pidió que aspirara para el 2020.