David Bernier anunció esta tarde que no aspirará a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD).

"Hoy la campaña que me toca correr es la de mi familia", expresó en su cuenta de Facebook el excandidato a la gobernación por esta colectividad en las elecciones del 2016.

“En este momento una candidatura a la gobernación lastimaría severamente a mi familia. Siempre he estado dispuesto a servirle a mi país independientemente de las circunstancias, pero en esta ocasión es diferente pues mis actos colocarán el mayor de los sacrificios en terceros; mi esposa y mis hijos”, dijo Bernier.

“A la patria también se le sirve desde el cumplimiento ciudadano del deber. Siempre hay un margen de duda a la hora de tomar este tipo de decisiones”, agregó.

Sin embargo, Bernier dejó la puerta abierta para aspirar a un escaño en la política en un futuro.

“A lo mejor me arrepiento o me equivoco, pero será a favor de mis hijos y mi familia. Más adelante, solo Dios sabe pero hoy la campana que me toca correr es la de mi familia”, sostuvo.

A principios de semana, El Nuevo Día publicó que Carmen Yulín Cruz le ofreció al exsecretario de Estado ser una dupleta en la papeleta de las próximas elecciones.