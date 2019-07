El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, confirmó esta noche que buscan a una persona que asuma la secretaría de Estado, pero al momento no tienen a nadie y tampoco saben cuánto tiempo les tomará conseguir por “consenso” al sustituto de Luis Gerardo Rivera Marín.

También determinaron no pedirle la renuncia al primer ejecutivo, Ricardo Rosselló.

“En caso de que pudiese ocurrir una renuncia del gobernador, es la persona que está llamada a sustituir al gobernador hasta que termina el mandato de ese gobernador que fue electo. Es un asunto que para nosotros es prioritario y obviamente nosotros nos tenemos que mantener en comunicación constante para que en caso de que el señor gobernador me convoque a mí o a la Asamblea Legislativa para atender ese nombramiento, nosotros inmediatamente comenzar con un proceso de evaluación””, dijo Méndez concluida una reunión del caucus del Partido Nuevo Progresista (PNP) que se extendió por más de cuatro horas.

“El llamado que le estoy haciendo al señor gobernador es que previo a que envíe ese nombramiento nos podamos reunir -tanto él como el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) y este servidor- para buscar unos candidatos idóneos que cuando sean presentados a la Asamblea Legislativa no tenga ninguna dificultad en su proceso de confirmación”, agregó Méndez.

Tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben confirmar a la persona designada para secretario de Estado, cargo que, en caso de la renuncia de Rosselló Nevares, ocuparía la gobernación.

Méndez dijo que habló con Rosselló Nevares en la tarde de hoy, pero “no hablamos nada sobre posibles candidatos a ocupar el puesto de secretario de Estado”.

“Estamos buscando hacerle una sugerencia al gobernador. Al momento no la hay porque se requiere que haya consenso con los compañeros del Senado, con el señor gobernador y tiene que haber disponibilidad de esas personas, Acuérdense estamos tratando de buscar a alguien que no esté actualmente en el mundo político, sino que sea una persona que pueda traerle tranquilidad al pueblo puertorriqueño y venga aportar también al gobierno. (Ese nombre) no lo tenemos”, explicó Méndez a preguntas de El Nuevo Día.

La delegación novoprogresista determinó no pedirle la renuncia al gobernador y darle “espacio para introspección”, recalcó Méndez. Destacó que debe haber un proceso de “transición” para que Rosselló Nevares deje la presidencia del PNP. Ayer Méndez le retiró la confianza a gobernador y dijo que no debía ser el candidato a la gobernación del PNP para las elecciones del 2020.

“Una cosa es el candidato a un puesto político y otra cosa es el candidato que escogió el pueblo al cual yo le estoy dando la oportunidad de que haga un acto de introspección”, sostuvo Méndez.

“No tenemos prisa para esto (la remoción de Rosselló Nevares de la presidencia del PNP). Hay un periodo de tiempo para hacer eso. No es algo que vamos a hacer a la carrera”, agregó.

Rosselló Nevares reiteró esta tarde que se mantendrá ocupando el cargo de gobernador.

“En etse momento como delegación no le pedimos la renuncia al señor gobernador, sino que le damos el espacio que nos pidió el viernes”, indicó el presidente cameral que, a su vez, destacó que “hay procesos” que permiten remover a Rosselló Nevares de la presidencia del PNP.

Méndez dijo que al momento no hay “unos elementos que están especificados en la Constitución” para iniciar un proceso de residenciamiento de Rosselló Nevares. Sin embargo, recalcó que mantiene “la puerta abierta” a esa posibilidad puesto que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, creó un grupo que evalúa el contenido del chat en el que participó el gobernador para determinar si hay delitos.