Pese a que La Encuesta de El Nuevo Día le coloca en la última posición frente a sus contendores, el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, se mostró confiado hoy miércoles en que sobrepasa en el favor del electorado a sus contendores primaristas.

“No coincido en lo que es el resultado de La Encuesta. Sí, la tomo como una herramienta de trabajo para uno continuar evaluando. Yo entiendo que mi candidatura corresponde a los populares”, sostuvo el ejecutivo municipal.

La Encuesta de El Nuevo Día reveló que el senador Eduardo Bhatia se alza con el 50% de los votos. La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, obtuvo un 24% de los votos y Delgado Altieri consiguió el 12%.

La Encuesta se hizo con una muestra de 1,000 participantes elegibles para votar.

El resultado que muestra el predominio de Bhatia en esa contienda se obtuvo de una base más estricta, al filtrar los electores populares que expresaron mayor certeza de ir votar en la primaria del PPD, con una base de 170 participantes. El margen de error para ese subgrupo es de más o menos 7.5%.

“La muestra de 170 electores obviamente no deciden el futuro del Partido Popular que se compone de más de 600,000. En una muestra tan limitada -de 170 personas- no representa una muestra tan significativa”, apuntó Delgado Altieri.

“Entiendo que mi candidatura responde a los populares. Esta es una elección de contrastes. Yo no creo en la privatización. El compañero (Bhatia) tiene un récord de inclinarse hacia esa filosofía de gobierno como lo es el sistema educativo, como lo es Energía Eléctrica. Ha expresado inclusive el privatizar hospitales como el que todavía tiene el gobierno en sus haberes, el hospital de Bayamón”, explicó el precandidato.

Recalcó que la contienda primarista se reduce a contrastes.

“Esta es una elección de contrastes y en estos días que restan vamos a conocer estos contrastes”, sentenció.

Destacó que posee y ha visto otras encuestas que le dan resultados distintos.