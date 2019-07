El legislador por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Denis Márquez presentó hoy ante la Cámara de Representantes un pliego acusatorio que comprende 18 posibles delitos contra el gobernador Ricardo Rosselló, contenidos en el chat que mantenía el primer ejecutivo con un grupo de su equipo de trabajo en el que se compartieron comentarios homofóbicos y sexistas contra grupos minoritarios e individuos.

Entre los posibles delitos imputados en el pliego acusatorio presentado por el legislador está la malversación de fondos públicos, la recopilación ilegal de información personal, conspiración, amenazas, discriminaciones ilegales, incitación a la violencia, enriquecimiento ilícito, intervención indebida en las operaciones gubernamentales e influencia indebida, entre otros.

“El presidente de la Cámara (Carlos “Johnny” Méndez) ofreció como excusa el no tener ante sí un pliego acusatorio y, además, indicó que le daría tiempo al gobernador. La Constitución no le da la facultad a los presidentes de los cuerpos de conceder términos a los gobernadores para comenzar el residenciamiento, los requisitos son la existencia de delitos y aquí, ciertamente, los hay. Ahora que tendrá ante sí el pliego no debe haber excusa para más dilaciones”, señaló Márquez.

“Querían pliego acusatorio, aquí está el pliego acusatorio…ahora no hay excusa. ”, insistió el representante independentista.

El pliego acusatorio está contenido en la Resolución de la Cámara 1465 que ordena crear una comisión especial para iniciar el proceso de residencia del gobernador de Puerto Rico.

“De lo que yo estoy convencido aquí es de que hay violación de delito”, sostuvo al mencionar el ataque del que fue víctima la esposa del senador Juan Dalmau.

“Me van a decir a mí que no es delito que una funcionaria pública después de 17 años ejerciendo una labor honrada y decente con diversas administraciones, crean en un chat que hay que eliminarla, que hay que sacarla bajo un criterio político- partidista. Número uno, eso es carpeteo… y ahí está el delito de fichar una persona, la ficharon a través de un criterio político partidista”, puntualizó Márquez.

En la conversación en Telegram indican que la esposa del senador gana “tres veces el salario del gobernador” y que lleva dos años en la OCIF. El gobernador pregunta a sus asesores y contratistas qué puesto es el que ocupa y luego sugieren que el cargo debe ser ocupado por un penepé.

El Nuevo Día supo que la esposa del senador gana $100,000 anuales y la información divulgada en el chat es falsa. Además, la esposa de Dalmau lleva 17 años trabajando en la OCIF.

Márquez dijo que, según el Artículo 51.1 de la Cámara de Representantes, Méndez tiene la facultad de convocar a una sesión especial para atender esta resolución e iniciar un proceso de residenciamiento contra el Primer Ejecutivo que, al momento, ha insistido en que permanecerá en su puesto. Mientras, ambas cámaras legislativas le han dado el espacio a Rosselló, aunque se dice que negocian la dirección del Departamento de Estado para evitar que la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, funja como gobernadora interina.

Contrario a las alegaciones de la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP), Márquez sostuvo que el inicio de un proceso de residenciamiento no tendría consecuencias nefastas para el Gobierno adicionales a las que ya he tenido el chat. “El país va a seguir funcionando dentro de la disfuncionalidad que hay, pero hay que iniciar el proceso…estoy convencido de que hay que empezar ese proceso lo más pronto posible y que nada impide en el proceso llevar a cabo los nombramientos que tenga que hacer en los diversos puestos que están vacante. ¿Cómo alguien que descaradamente viola la ley puede seguir ejerciendo su cargo?”, dijo Márquez.