El alcalde de Peñuelas, Walter Torres Maldonado, indicó hoy, viernes, que su renuncia a la jefatura del ayuntamiento se produce “por una realidad familiar” que se encuentra atravesando.

Aunque el ejecutivo municipal no aportó detalles sobre la situación, dijo que durante los primeros meses que estará fuera de la alcaldía se dedicará de lleno a atender a su esposa e hijos.

“La realidad es que cuando anuncié que no iba a volver a aspirar, entre varias cosas es por una realidad familiar que estamos trabajando. Sí, llevo muchos años en la alcaldía, uno no puede echar raíces aquí, yo creo que haya estado por espacio de 22 años en Peñuelas, creo que he logrado mucho, siempre hay cosas que mejorar, renovar y reconstruir”, sostuvo en entrevista radial. (Radio Isla – 1320 AM).

Torres Maldonado, afiliado al Partido Popular Democrático (PPD), anunció esta semana que abandona su cargo el 31 de diciembre luego que había decidido que no aspiraría a un sexto cuatrienio.

En noviembre el comité municipal de la colectividad eligió a un nuevo presidente que pudiera ser en febrero el nuevo alcalde de Peñuelas.

Precisamente, es la persona que el aún alcalde respalda para que lo sustituya en el ayuntamiento.

Se trata de Gregory González Souchet, un empleado de la Oficina de Finanzas del municipio y que ganó la elección en la que participaron otros tres candidatos.

“En los seis años que ha estado en el municipio ha estado en varias áreas donde ha sido para el de mucho aprendizaje y le da uno a la sensación y seguridad de que va a hacer un buen trabajo”, estableció Torres Maldonado.

El ejecutivo municipal resaltó que su salida se ha hecho “de una forma ordenada” para no crear inquietudes entre los residentes del pueblo.

Asimismo, resaltó que el saldo de su administración fue la solidificación económica del municipio y la responsabilidad administrativa.

Torres, de otra parte, adelantó que se mantendrá luchando contra el depósito de cenizas en la planta de Applied Energy Systems (AES) en Peñuelas, lucha que por los pasados años ha dado junto a las comunidades del municipio.

“La voy a seguir siempre, el municipio ganó en el proceso, sentó jurisprudencia, la legislatura municipal demostró que la ley tiene fuerza”, acotó sobre los esfuerzos para prohibir el depósito de cenizas.

La convocatoria interna del PPD para buscar el sustituto del alcalde abrirá el 4 de enero y cerrará el 16 de enero. El 9 de febrero será la elección especial.