El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, defendió esta mañana las aspiraciones electorales de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y afirmó que la creación de una estructura política que proteja los intereses primaristas de la mandataria no la convierten en una política tradicional.

“Tú puedes tener la simpatía del pueblo, pero esa simpatía tienes que convertirla en votos… Ser político no es nada malo. Ser político es una bendición que Dios le da a uno de representar a su pueblo y buscar echar para adelante al pueblo”, dijo el político.

Vázquez Garced entró a la gobernación en agosto del 2019, tras la renuncia forzada del entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares. Ella era la segunda en la línea de sucesión como secretaria de Justicia. La secretaría de Estado, cuyo ocupante es el segundo en la línea de sucesión, estaba vacante al momento de la dimisión de Rosselló Nevares.

Inicialmente la mandataria indicó que no le interesaba postularse en las elecciones generales del 2020 y que su mandato terminaría cuando finalice el cuatrienio. Posteriormente, la funcionaria cambió de opinión y radicó su candidatura a la gobernación.

“Yo creo que tiene que transformarse en una política con una estructura. Y tiene que hacerlo si quiere ganar una primaria. Las estructuras políticas son determinantes para determinar quién va a ganar”, dijo Jiménez, mientras entraba a La Fortaleza para asistir a una reunión con la mandataria donde discutiría algunos asuntos de su municipio, como el estado de las carreteras.

Jiménez, quien se ha expresado en múltiples ocasiones si apoyo a la gobernadora, indicó que está dispuesto a ayudar a la mandataria en la creación de su estructura electoral de cara a las primarias de junio de este año. Admitió, no obstante, que no ha recibido acercamiento alguno de la ejecutiva a tales efectos. El ex comisionado residente Pedro Pierluisi es el otro contendor principal en la carrera novoprogresista por la gobernación.

Jiménez también minimizó la controversia por la reunión política que Vázquez Garced sostuvo con un licitador de la Administración de Servicios de Salud (ASEM), corporación pública que administra el Centro Médico de Río Piedras.

Indicó que ese encuentro no representa ilegalidad alguna puesto que no se trató de una recaudación de fondos.