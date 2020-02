El alumno puertorriqueño Adrián José Muñoz, de la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UHS), aprovechó su participación el pasado fin de semana en un foro de la Universidad de Harvard que modela el funcionamiento del Congreso de Estados Unidos, para plantear a sus colegas estudiantes de manera enérgica la naturaleza e impacto de la situación colonial de la Isla, lo que le ganó una ovación de los 1,500 participantes.

Muñoz, quien cursa el tercer año en la UHS, destacó la contradicción de participar en el Harvard Model Congress (HMC), que tuvo lugar en Boston del 20 al 23 de febrero, y tener que reconocer que Puerto Rico no tiene representación con plenos derechos en las cámaras legislativas estadounidenses “que dictan el futuro de mi país”.

“Vengo de Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos. Somos una propiedad y no tenemos poder en el Congreso”, dijo Muñoz, de 16 años, en su discuro, recogido en un video publicado en su cuenta de Instagram, al acentuar los fundamentos de que la Isla esté sujeta a la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense.

Muñoz, uno de seis estudiantes de UHS que participaron de la actividad junto a un maestro, sostuvo que quería que sus colegas estadounidenses sintieran lo que es la falta de derechos políticos, pues los residentes de Puerto Rico no votan por el presidente de Estados Unidos, ni tienen representación en el gobierno que impone sus leyes.

“Quiero que los estudiantes de HMC conozcan qué siente un puertorriqueño que vive en Puerto Rico, asume el rol de un congresista o una congresista y toma decisiones que afectan a ciudadanos estadounidenses, conociendo muy bien que en el mundo real, nunca lo podría hacer”, indicó.

Aunque advirtió que desde Puerto Rico no tiene el poder para algún día tomar decisiones en el gobierno federal, le recordó a sus colegas que viven en los estados de Estados Unidos que ellos sí lo tienen, que pueden impactar la vida de otros y ser “una voz de cambio”.

El estudiante de la UHS utilizó el foro, además, para denunciar la lenta e ineficiente respuesta del gobierno federal, la corrupción en el gobierno de Puerto Rico y el manejo negligente de la asistencia por desastres, lo que ha costado “cientos de vidas en el proceso”.

“Espero en el futuro poder utilizar lo aprendido y experimentado aquí en HMC para ayudar a mi bella isla. Quisiera redactar un proyecto que enmiende las leyes de cabotaje, que limitan completamente la capacidad de mi isla para competir en el libre mercado y le ayude a repagar la deuda pública de $73,000 millones. Quisiera poder votar en contra de la implementación de una Junta de Supervisión Fiscal que no fue seleccionada por el pueblo de Puerto Rico, que continuamente ha probado que ignora las necesidades de mi isla… Pero, no puedo”, agregó.

Los seis estudiantes de UHS posan con sus certificados junto a una particpante del congreso (al centro).

No quería llevar un mensaje político

En entrevista con El Nuevo Día, Muñoz expresó que la respuesta de los estudiantes, en su mayoría estadounidenses, que participaron del HMC a su discurso en el último día de competencia “fue bien positiva”, pero dejó claro que su intención no era llevar un mensaje político, sino uno de despertar de consciencia.

“No lo quise llevar como un mensaje político, sino como una invitación a actuar a los allí presentes. Quería abrir los ojos a la realidad de los puertorriqueños”, expuso el joven. “Cuando bajé del podio me felicitaron por el discurso, muchos me dijeron que lloraron cuando menoncioné las muertes del huracán María, y me dieron las gracias por el mensaje ya que los motivó a actuar”.

"Era importante dar este mensaje porque estoy claro que Puerto Rico, debido a las múltiples catástrofes, a las protestas del Ricky Renuncia, se ha catapultado al centro de atención de la prensa en el mundo”, afirmó. "La escuela de la Universidad de Puerto Rico me ha enseñado a amar este país, a amar esta escuela, y quería traerles a los estudiantes (en HMC) una experiencia de primera mano sobre cuál es nuestra realidad. Quería desmotrarles la ironía del colonialismo”.

De hecho, Muñoz expresó que su discurso en el último día del congreso nace de una propuesta que hizo que se llamó: "La ironía del colonialismo'.

Además de Muñoz, en el evento particparon los estudiantes Mariana Rodríguez Rivera, Jayling Drowne, Julián Clivilles, Isabel McCullough y Tristán Rodríguez. Estuvieron acompañados por el maestro de inglés de UHS, Michael Báez.

Todos, según narró Muñoz, obtuvieron reconocimientos de primer lugar por su participación en los distintos comités que componen la competencia.