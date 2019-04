Washington - Noel Zamot, quien hace poco dejó el puesto de oficial de Revitalización en la Junta de Supervisión Fiscal en medio de denuncias sobre esfuerzos del gobierno de Puerto Rico por bloquear proyectos críticos de infraestructura, tiene previsto hacer su primera comparecencia pública el martes, en el Congreso.

Aunque el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja no ha confirmado el listado oficial de ponentes para la audiencia del martes sobre la reconstrucción y privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, indicó que Zamot está entre el grupo de personas invitadas a declarar.

En tanto, El Nuevo Día supo que Zamot acudirá a la audiencia.

Cuando estuvo en Puerto Rico el mes pasado, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), sostuvo que sus asesores contactaron a Zamot e iniciaron una investigación sobre sus denuncias.

Poco antes de dejar el puesto de oficial de Revitalización en la JSF a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, Zamot -en una conferencia para inversionistas- denunció que proyectos críticos bajo el Título V de Promesa eran bloqueados por el gobierno de Puerto Rico y que hasta se compartió con terceros alguna propuesta de un inversionista.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien rechazó las denuncias de Zamot y afirmó que el problema ha sido que la JSF buscaba asumir funciones del gobierno electo, también está en el listado preliminar de ponentes.

Otros que han sido invitados a declarar son el secretario adjunto del Departamento de Energía, Bruce Walker, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz, el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la Asociación de Industriales, Rodrigo Masses, y el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach.

El Comité de Recursos Naturales tendría, además, como testigos a Nelson Colón Tarrats, de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico; a Tom Sanzillo, director de Finanzas del Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA); y Tomás Torres Placa, coordinador del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE) y representante del cliente en la Junta de Gobierno de la AEE, así como a representantes de comunidades.

Grijalva ha indicado que considera proponer legislación para crear un puesto a nivel federal similar a un inspector general, que supervise la transformación de la AEE.