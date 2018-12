El exgobernador Rafael Hernández Colón ya salió del hospital donde estaba recibiendo tratamiento para el cáncer en la sangre que le aqueja.

La información fue provista por el propio Hernández Colón mediante un comunicado de prensa desde Nueva York, en el que expresó lo agradecido que se siente con la ciudadanía por mantenerse atenta a su salud.

“Agradeciendo a todo el Pueblo de Puerto Rico sus oraciones les comunico con optimismo que he sido dado de alta de la institución hospitalaria donde me encontraba recluido. El tratamiento continuará con carácter ambulatorio durante las próximas semanas aquí en la ciudad de Nueva York”, indicó el veterano político.

A principios del mes de diciembre, el exgobernador de 82 años reveló que había tenido que salir de Puerto Rico para tratar la leucemia que le había sido diagnosticada.

En ese momento, Hernández Colón expresó sentirse confiado por el procedimiento al que ser sería sometido para combatirla.

“Como saben me vi precisado a salir de Puerto Rico para una evaluación médica que diera un diagnóstico definitivo a ciertos síntomas que me comenzaron varias semanas atrás. Tengo una condición de leucemia y ayer comencé un tratamiento que, después que quede establecido, me permitirá regresar a Puerto Rico. Tanto mis médicos como yo estamos optimistas sobre los resultados que producirá este tratamiento”, compartió en aquel entonces el político ponceño.

En noviembre, el exgobernador de 82 años había sido ingresado en el Hospital Damas de Ponce y, posteriormente, fue transferido al Centro Médico, en Río Piedras.

Hernández Colón fue el cuarto y sexto gobernador de Puerto Rico. Militaba en el Partido Popular Democrático y estuvo en el poder de 1973 a 1977 y de 1985 a 1992.

El veterano político ha sido el gobernador más joven en la historia del país, al salir electo por primera vez a los 36 años. Además, es el político con más candidaturas a la gobernación.