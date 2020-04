El gobierno de Puerto Rico no adjudicó una cotización de 500,000 pruebas rápidas de COVID-19 a la empresa Globex Intertrade, a un costo de $10 la unidad, porque se comprometían en entregar la mercancía en dos semanas, trascendió este lunes en la mañana en la continuación de las vistas públicas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, que investiga una serie de compras relacionadas a esta emergencia de salud.

En la audiencia, el presidente de la comisión, Juan Oscar Morales, trajo a colación un correo electrónico del 23 de marzo enviado por la entonces secretaria Auxiliar de Administración de Salud, Adil Rosa Rivera, a la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez; y a quien en ese entonces fungía como el enlace de Salud con el equipo de médicos que asesora a la gobernadora, Mabel Cabeza.

En el email, Rosa Rivera les indicó a las funcionarias que revisaran la cotización porque “está a buen precio”, pero que desconocía de la confiabilidad de las pruebas. Con el correo electrónico anejó la cotización de Globex Intertrade.

La primera testigo de hoy, Diana Meléndez, jefa de la División de Compras de Salud, dijo que desconocía de ese correo electrónico.

“No lo sabía”, dijo, a pesar del cargo que ocupa en Salud. “Otras personas (fuera de Salud) estaban siendo enteradas cuando el proceso se debía mantener transparente y limpio”, dijo al reconocer que la existencia del correo electrónico “me levanta una preocupación” y que se sentía “sorprendida y apenada” con este asunto.

“¿Era normal que se enviaran emails a Lillian Sánchez y Mabel (Cabeza) y evaluaran el trabajo que le correspondería a sus trabajadores?”, preguntó Morales.

“No”, contestó Meléndez.

“¿Y cómo se explica que se les haya enviado esa cotización?”, insistió Morales.

“No lo sé”, respondió Meléndez.

Varios testigos en vista públicas previas de la Comisión han consignado que ciertas transacciones se hicieron a espaldas de la exsecretaria de Salud, Concepción Quiñones de Longo. A su vez, Quiñones de Longo firmó el traslado de Cabeza a Fortaleza al indicar que no podía trabajar con ella por diferencias laborales.

El representante procedió a recordar cómo el gobierno ha comprado miles de pruebas a precios superiores a los $10 la unidad, como a la empresa Apex General Contractors y a 313 LLC.

“¿Por qué se no adjudicó a esta compañía?”, preguntó Morales al referirse a Globex Intertrade

“Debió ser por el tiempo de espera. Si no me equivoco, era dos semanas”, respondió Meléndez.

Morales recordó como el actual secretario de Salud ha dicho que está “negociando” con 313 LLC porque la empresa aparentemente ha incumplido con una entrega de 200,000 pruebas rápidas. “A quien adjudicaron no ha podido cumplir con el 100%”, dijo Morales. “Cinco días que se han convertido en 20 días”, agregó al aludir al término inicial de entrega del producto prometido por la empresa.

Morales hizo alusión en la vista a varios correos electrónicos enviado por Rosa Rivera el 23 de marzo -en que copió a la secretaria de Asuntos del Consumidor, Carmen Salgado, a Cabeza y a Sánchez- con relación a una compra de ventiladores. Para ese entonces, ya Cabeza se reportaba a la Mansión Ejecutiva.

“¿Fortaleza intervenía en una compra de ventiladores?”, preguntó Morales.

Melendez guardó silencio inicialmente ante la pregunta. Cuando el legislador trajo a colación otro correo electrónico de Rosa Rivera a las mismas funcionarias sobre una compra de ventiladores, Meléndez indicó que era la primera vez que veía el documento.

“Nunca lo había oído de esa manera”, dijo Meléndez al referirse a la intervención de Salgado.

“¿Usted desconoce por qué personal de Fortaleza es copiado en esa compra de ventiladores?”, le preguntó Morales.

“Correcto, desconozco”, respondió Meléndez.

“¿Era normal que las órdenes de compra fueran consultadas con Fortaleza?”, insistió Morales.

“No como tal. El orden establece que el propio secretario o secretaria a cargo va a estar en constante comunicación con el ejecutivo, pero el proceso, como tal diario de la agencia es bajo el secretario o la secretaria”, explicó la funcionaria.

Meléndez ha dicho que la División de Compras no intervino en la compra de Apex General Contractors por $38 millones. La transacción fue “analizada” por Mariel Rivera, quien dijo en una vista pública que su título en Salud es de Analista de Compras. Meléndez declaró hoy que ese título no existe y que no puede certificar que Rivera haya presentado informes ante la Oficina de Ética Gubernamental, un requisito con el que tienen que cumplir todos los compradores en Salud.

Asimismo, Meléndez aceptó que la compra de pruebas a la compañía Apex General Contractors no cumplió con los reglamentos, a la luz de la información que ha recibido.

Información a medias

Morales consignó al comenzar de la vista de hoy que el equipo médico que asesora al gobierno en medio de esta pandemia entregó unos documentos en repuesta a su solicitud de la entrega de las minutas de las reuniones de ese ente consultor.

El grupo médico ya ha indicado que no lleva minutas de sus reuniones, pero el doctor William Méndez -Latalladi llevaba anotaciones informales. Méndez -Latalladi envió a la Comisión de Salud unas anotaciones en formato de Word.

“Haciendo una evaluación rápida, no veo que sean anotaciones de libreta, sino que son documentos en formato de Word”, argumentó Morales al indicar que no podía constatar que se trataran de las anotaciones a las que hizo referencia el llamado “task force”.

Sin embargo, el representante penepé Gabriel Rodríguez Aguiló llamó la atención a que el grupo asesor no entregó documentos de dos reuniones importantes de ese grupo, ocurridas el 24 y el 26 de marzo. En esa última reunión es en la que presuntamente personal del grupo asesor ordenó la compra de un millón de pruebas de Covid-19 a Apex General Contractors por $38 millones.

Sí hicieron entrega de documentos de reuniones realizadas en marzo los días 20 21, 23, 25, 27, 28 y 31. También entregó de los días 1, 2, 8, 13 y 14 de abril.

“No hay del 24 de marzo ni la que se señaló del 26 de marzo, el día en que se tomó la determinación de comprar el millón de pruebas de Apex”, puntualizó Rodríguez Aguiló.

Según el testimonio de Rosa Rivera, en la reunión del 24 de marzo Quiñones de Longo dijo, en presencia de los doctores Segundo Rodríguez Quilichini y Juan Salgado, que estaba molesta por la intervención de Cabeza como enlace entre el “task force” y Salud.

Morales indicó que solicitará los apuntes de las reuniones del 24 y el 26 de marzo.

“Este requerimiento para nosotros es necesario”, dijo Morales.

El presidente de la Comisión de Salud también quiso hacer constar que el comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), José Burgos, no ha cumplido con una petición de información que le hicieron. Morales se refirió a cómo se le solicitó a Burgos los vídeos de seguridad de la sede del Nmead de los días 25 y 26 de marzo. Sostuvo que se recibieron vídeos de uno de los días y entre las 12:00 p.m. y las 5:00 p.m.

“Lo que hemos recibido no es lo que se ha solicitado…. era el día completo”, dijo Burgos.

Al abrir la vista de esta mañana, Morales indicó que el doctor Roberto Rosso Quevedo, exasesor del exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, solicitó que su testimonio fuera pospuesto para más tarde en el día ya que se encontraba en la mañana atendiendo unos pacientes. A horas del mediodía llegó al Capitolio.

Mientras, los superiores de Eduardo O’Neill La Luz, enlace de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), pusieron como condición para la entrega de información solicitada por la Comisión de Salud de la Cámara que se adelantaran por escrito las peticiones.