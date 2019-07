La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, sostuvo este miércoles que la ciudad capital ya no existe un acuerdo vigente con BDO Puerto Rico y que la firma de consultoría no será considerada en el próximo proceso de solicitud de propuestas para trabajar los estados auditados municipales.

Cruz Soto recordó que el pacto con la empresa, que fue contratada el año pasado para confeccionar el estado financiero auditado del municipio del año fiscal 2018, venció el pasado 30 de junio y que el acuerdo fue originalmente con la empresa Parissi, empresa adquirida por BDO Puerto Rico.

“Una acusación es una acusación, no es una convicción y a todo el mundo le asiste la presunción de inocencia si en verdad somos un país de ley y orden. Sin embargo, para que no haya ninguna duda se saca ese nuevo ‘Request for Proposal’ (solicitud de propuestas), y, obviamente, la compañía BDO no será considerada”, manifestó Cruz Soto en una conferencia de prensa en el Parque Luis Muñoz Marín.

“Los señalamientos que se le hicieron a BDO en el área de asesoría- en ningún momento ellos dieron asesoría al Municipio de San Juan”, agregó.

Esta mañana, agentes federales arrestaron al presidente de BDO Puerto Rico, Fernando Scherrer, empresa con múltiples contratos con el gobierno. También fueron detenidos y acusados por un gran jurado federal la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher; la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud, Ángela Ávila; el contratista Alberto Velázquez Piñol; la contratista Glenda Ponce Mendoza, y su hermana, Mayra Ponce Mendoza.

En total, enfrentan 32 cargos por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero.

Ante los arrestos de los ex altos funcionarios y contratistas, la alcaldesa de la cuidad capital catalogó este miércoles como un día de vergüenza.

“El gobierno de Ricardo Rosselló colapsó, el que tenía dudas hoy tiene pruebas contundentes de que este gobierno colapsó, de que este gobernador no sirve, de que este gobernador no sabe administrar, de que esté gobernador no merece el honor de servirle al país porque no le ha servido al país y ha servido a sus amigos”, afirmó.

En esa misma línea, planteó que las personas arrestadas son “personas muy cercanas a él, personas que él nombra directamente, personas que él defendió cabalmente contra los rumores y contra las insinuaciones y en medio de las investigaciones que ya se sabían que estaban en curso”.

“El pueblo no puede aceptar ya el ‘yo no sabía’ de Ricardo Rosselló, hijo, que hace eco al ‘yo no sabía’ de Pedro Rosselló, padre”, añadió Cruz Soto, quien afirmó que bajo la administración del exgobernador Rosselló “más de 40 personas fueron presas”.

Asimismo, mencionó que, tras los arrestos, el presidente Donald Trump “tiene municiones de sobra para continuar aguantándole el dinero que la familia puertorriqueña necesita”.

La aspirante a la gobernación expresó, además, que el país debe “pasar de la indignación a la acción” y exhortó a los ciudadanos a inscribirse para votar en las próximas elecciones al indicar que “a Ricardo Rosselló hay que ajusticiarlo con votos”.