El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunció hoy, domingo, que presentarán candidatos a la gobernación y a la comisaría residente en Washington para las próximas elecciones generales del 2020.

El movimiento determinó, además, -tras la celebración de una asamblea en el coliseo Antonio R. Barceló en el municipio de Toa Baja- que presentarán candidatos a la alcaldía de San Juan y a ambas cámaras en la Asamblea Legislativa. En la asamblea participaron 365 personas.

“Pocas veces un país tiene la oportunidad el mismo día de contrastar lo viejo y lo bueno. Aquí, sin contratos, sin agencia de publicidad, sin maquinaria hay más de300 ciudadanos y ciudadanas que se cansaron de la vieja política y decidieron construir un nuevo movimiento que le sirva a la gente”, indicó Néstor Duprey al abrir los trabajos en clara referencia a la convención de Partido Popular Democrático (PPD) celebrada este fin de semana en Fajardo.

En cuanto al Senado, el MVC presentará dos candidatos por distrito senatorial y, al menos, otros dos aspirantes a escaños por Acumulación, disponiendo que el número final de personas que buscarán puestos a la Cámara Alta por Acumulación podrá ser modificado en caso de que un estudio electoral disponga que hay espacio para así hacerlo.

“Presentaríamos candidatura a 18 de esos escaños para poder recobrar el Senado de Puerto Rico”, expuso el representante independiente Manuel Natal.

Para la Cámara de Representantes por acumulación presentarían otros dos candidatos. A nivel de distrito, se agregó, aspiran a tener el mayor número de postulantes posible.

Mientras, se determinó en votación que -como mínimo- el 50% de los candidatos serán mujeres. “Parte de nuestra agenda y principios éticos es a favor de la participación equitativa de las mujeres. Queremos que esta asamblea pueda decir que el Movimiento Victoria Ciudadana tomó un voto a favor de la equidad”, dijo la licenciada Rosa Seguí.

La determinación sobre posibles aspirantes en las restantes 77 alcaldías del país será tomada en Asamblea Municipal considerando diversos elementos, como el peso electoral del pueblo para alcanzar los objetivos del Movimiento y si existe o no una posibilidad real de ganar.

Fue laaspiración por la silla en la Capital Federal la que más discusión generó durante la asamblea que se extendió por unas dos horas. Un sector minoritario se opuso a que el MVC invirtiera tiempo y recursos en una candidatura que “no va a generar un nuevo electorado y que será intrascendental en lograr los objetivos propuestos”.

“Dentro del sistema electoral colonial en el que nos han encajonado no hay figura más inconsecuente…no tiene voto y no tiene peso político prácticamente. Si vamos a hacer las cosas distintas nuestra carta de presentación debe ser que no vamos a hacer la política de siempre”, argumentó Elí Figueroa de Yauco.

“No necesitamos más figuras inconsecuentes. Lo que necesitamos es tomar el control en Cámara y Senado”, agregó.

Seguí, por su parte, tomó un turno a favor de la candidatura a la Capital Federal. Sostuvo que entre los objetivos del MVC está la descolonización de país, así como “abolir” la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Ley Promesa, procesos que necesitarían de una persona que comparta en Washington la visión del MVC.

“Necesitamos esa voz en el Congreso, necesitamos aliados, necesitamos una presencia de lo que promueve Victoria Ciudadana”, señaló Seguí.

Durante la asamblea también se informó que la Comisión Estatal de Elecciones ya validó 38,028 endosos de los 47,406 necesarios para inscribir el partido por petición. Los restantes esperan conseguirlos y entregarlos en las próximas dos semanas, indicó Alexandra Lúgaro.

“Ha sido un trabajo sumamente arduo…hemos actuado en todo momento cono un movimiento distinto y esto lo hemos construido nosotros. Quizás es un proceso arcaico al que nos sometieron…pero lo que no saben es que tratando de obstaculizarnos nos han hecho un favor, son sobre 40,000 personas con las que hemos tenido la oportunidad de conversar…y en cierta medida nos han adelantado gran parte del camino”, dijo Lúgaro.

Duprey explicó que quedará en manos del Comité de Calificación de Candidaturas del MVC la evaluación de las cualificaciones de esos aspirantes. La selección y anuncio de estas figuras se hará una vez sean certificados por la CEE, tal y como exige la Ley Electoral.

“Los candidatos a nivel nacional se van a elegir en una asamblea general que debemos estar celebrando tan pronto nos certifiquen”, explicó Duprey al agregar que el resto de los aspirantes seránescogidos en asambleas distritales.

Las candidaturas tienen que radicarse entre el 1 y el 31 de diciembre.