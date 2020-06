El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, radicó una querella este jueves contra la gobernadora Wanda Vázquez Garced ante la Comisión Estatatal de Elecciones por supuestas violaciones a Ley Electoral relacionadas al mensaje de situación y presupuesto que ofrecerá esta tarde la primera mandataria.

Según el también senador, la comparecencia de Vázquez Garced que está pautada para las 5:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce, se trata de un "mitin político"

“Tanto la gobernadora como la mayoría parlamentaria saben que el mismo tiene como único fin ser un evento de proyección política de Wanda Vázquez de cara a las primarias de agosto”, estableció Torres a través de unas declaraciones escritas.

Añadió que el evento tiene la intención de "engañar" al país de cara a las primarias del 9 de agosto en las que la primera ejecutiva se medirá frente al excomisionado residente Pedro Pierluisi por la candidatura a la gobernación del PNP.

Más temprano, el portavoz de la colectividad en la Cámara de Representantes, Rafael "Tatito" Hernández, confirmó a El Nuevo Día que los legisladores populares no acudirán al mensaje.

"Si el gobierno lo que está es politiqueando, pues el mensaje que ella (la gobernadora) va a dar es un mensaje político partididsta y el Partido Popular no participa de un mitin político del PNP y menos con fondos públicos", señaló.

Hernández indicó que los legisladores tampoco acudirán porque la gobernadora no presentó el presupuesto a tiempo y debido a que la convocatoria del mensaje, según él, no cumple con los "requisitos mínimos constitucionales". Explicó que para que haya un mensaje de situación fuera del Capitolio, los legisladores tienen que aprobarlo a petición de la gobernadora. Indicó que, hasta ahora, eso no ha ocurrido porque lo único que envió Vázquez Garced a la Asamblea Legislativa fue una carta indicando que daría un mensaje fuera de la Casa de las Leyes.

El presidente cameral Carlos "Johnny" Méndez respondió a la misiva concediendo a la gobernadora la autorización por la pandemia del COVID-19, pero Hernández asegura que esa decisión no puede ser "unilateralmente".

Indicó que tanto Méndez como el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, pueden solucionar la controversia citando a una sesión total de ambos cuerpos. El Senado lo hizo, pero la Cámara aguarda por una respuesta de La Fortaleza.

"Cada presidente de los cuerpos (Cámara y Senado), en su facultad administrativa basada en los reglamentos y normas de la Cámara, pueden invitar a una sesión total fuera del capitolio que no requiere aprobación de los legisladores, pero eso no ha ocurrido", dijo.

No obstante, Hernández subrayó aunque se convoque una sesión total, los legisladores populares no asistirán al evento. Cuestionado sobre su responsabilidad de asistir, el representante declinó contestar hasta que se subsane la situación de la convocatoria.

Todavía está por verse si los representantes y senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) asistirán al mensaje, ya que en la Cámara varios legisladores han cuestionado la forma en que se convocó el mensaje. Por ejemplo, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló también dijo ayer que la gobernadora no tenía permiso para mover el mensaje del Capitolio.

Rivera Schatz, por su parte, exhortó a quienes tengan dudas sobre la constitucionalidad del mensaje a que acudan a los tribunales.

"¿Por qué que no llevan sus formidables argumentos legales al tribunal? Así se detendría esa terrible herida a nuestra Constitución. ¿Se imaginan la gran diferencia sobre el CONTENIDO de lo que se presentará en el presupuesto, si en lugar del Centro de Bellas artes fuera en el Capitolio?", escribió en su cuenta de Facebook.