El Senado aprobó esta tarde a viva voz el nombramiento de Carlos Rivera Santiago como secretario del Trabajo y Recursos Humanos.

Las minorías consignaron su voto en contra excepto el senador popular Cirilo Tirado, que se inhibió al desempeñarse como inspector de elevadores, cuyo desempeño está sujeto a las regulaciones de Puerto Rico OSHA, que forma parte del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

Al presentar el nombramiento en el hemiciclo, el presidente de la Comisión de Nombramientos del cuerpo legislativo, Héctor Martínez argumentó que, tras la investigación del nominado y el proceso de vistas públicas, él tiene "la conciencia tranquila" y recomienda el nombramiento.

"Se empezó a hablar de falta de sensibilidad y discrimen racial", dijo Martínez, quien le adjudicó al nominado credibilidad cuando dijo que no tuvo la participación que se la achacó públicamente en el caso de la niña Alma Yariela Cruz Cruz y que su única participación fue un intercambio de cartas con el abogado de la menor, Leonardo Aldridge.

Cruz Cruz fue acusada por cinco faltas en el 2017 por presuntamente amenazar y agredir a dos niñas en una escuela de Carolina. Al menos a partir de abril del 2017 Rivera Santiago se convirtió en el Secretario Auxiliar de Menores y Familias y se le imputa no haber hecho lo suficiente para que se cerrara el caso hasta que finalmente ocurrió en el 2018.

Martínez indicó que le dio peso al argumento de Rivera Santiago de que no podía cerrar el caso ya que la Ley de Menores no se lo permitía a los procuradores, que no recibieron la autorización de las querellantes: dos niñas.

"No voy a ser un verdugo de nadie... no le voy a hacer a un nominado lo que no quisiera era que nos hicieran a nosotros y por eso es importante tener la información correcta, pertinente y escuchar las dos caras de la moneda", dijo Martínez.

De otra parte, el senador de mayoría indicó que tuvo acceso al audio de una vista argumentativa del Tribunal de Apelaciones en que se discutió un caso de Fajardo en que un menor fue acusado por escalar una escuela. Este caso fue reseñado por El Nuevo Día, que reveló que el menor realmente había sido una víctima en todo el incidente.

Sin embargo, Rivera Santiago, como jefe de los Procuradores de Menores en la región de Fajardo del Departamento de Justicia, insistió en procesar al menor por escalamiento y apropiación ilegal. El caso eventualmente fue desestimadopor el Tribunal de Apelaciones, que determinó que cualquier acción ilegal imputada al niño de 16 años la había cometido en el contexto de defenderse de unas amenazas que recibió.

Martínez concluyó, en síntesis, que no se le puede imputar una acción indebida a Rivera Santiago ya que él no llevó el caso de menores.

"Llevaron el caso unos procuradores. Él estuvo en la vista, pero no argumentó. Solamente participó en una parte aclaró un asunto", dijo Martínez.

"Directamente a él no le puedo imputar irregularidad alguna", agregó el senador. "La participación de él fue casi ninguna".

Al expresarse en contra del nombramiento, el senador independentista Juan Dalmau Ramírez que existe una gran diferencia filosófica entre él y el nominado y que objetaría el nombramiento de Rivera Santiago independientemente del caso de Cruz Cruz.

"Viene a aplicar una política pública que combato que está fundamentada en dos reformas laborales, ambas menoscabando derechos de los trabajadores y medidas a las que me opuse, que quitaron derechos a los trabajadores en el sector privado a licencias por enfermedad, licencias por vacaciones, protecciones para tener trabajo permanente. Son medidas que va a implementar y yo las combato", dijo.

Dalmau Ramírez insistió en que la Ley Menores no clasifica al Procurador de Menores como un fiscal sino como una figura que tiene la responsabilidad de investigar y encausar "velando por los intereses de las víctimas y el menor imputado".

"Fue un balance complejo y en este caso no se llevó a cabo", agregó al referirse al caso de Cruz Cruz y al manifestar que las respuestas de Rivera Santiago no le satisfacieron.

El portavoz popular Eduardo Bhatia aclaró, contrario un comentario de Martínez al defender el nombramiento quien indicó que se buscaba linchar a Rivera Santiago, que no está a favor de linchar a nadie sino de asumir la responsabilidad que el país ha puesto en las manos de los senadores al evaluar nombramientos.