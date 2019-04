La exempleada del Departamento de Educación (DE) que colabora con la Cámara de Representantes en una investigación que se realiza sobre irregularidades en el desempeño de la exsecretaria Julia Keleher se llama Laura E. Costa Rivera y trabaja en la oficina del vicepresidente del cuerpo legislativo, José "Pichy" Torres Zamora.

Relacionados: Sale a la luz feroz guerra de contratos en Educación La Cámara le tenía el ojo puesto a Julia Keleher desde hace meses

Costa Rivera trabajó entre enero y agosto de 2017 como encargada de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales, cuando salió del cargo.

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, reveló el jueves que desde un tiempo que no precisó la Cámara ha estado investigando irregularidades de Keleher. Dijo en una entrevista con los medios que un empleado hizo "señalamientos fuertes sobre el interés que tenía la secretaria en el uso de unos fondos en unas actividades no elegibles y que quería que se utilizaran de cierta manera y beneficiar a ciertas personas”.

Se trata de una empleada y resulta ser Costa Rivera, según supo El Nuevo Día. Méndez ya había adelantado que el empleado al que hacía referencia fue removido como medida de represalia por no acatar las instrucciones de Keleher.

En entrevista con este diario, Torres Zamora aseguró desconocer que su empleada desde octubre de 2017 colabore con una pesquisa sobre Keleher.

Sí confirmó que Costa Rivera trabaja en su oficina como jefa de personal.

"Desconozco totalmente en cuanto a la investigación que mencionó Johnny. Desconozco", dijo.

Cuando se le indicó que como supervisor debería tener conocimiento de que una empleada colabora con una pesquisa de tan amplia envergadura, Torres Zamora contestó: "Si la investigación se está realizando o si va a involucrar a una empleada, si la citan me voy a enterar. Si no tengo conocimiento en este momento es porque no ha sido citada".

Torres Zamora alegó desconocer en qué circunstancias Costa Rivera salió del DE.

"Te puedo decir que con la licenciada nos une años de amistad. Tan pronto me notificó que no estaba trabajando en el DE, de hecho, la consideré a principios de cuatrienio para trabajar conmigo para ser "chief of staff" de mi oficina. Yo miro su desempeño y buscaba una abogada probada", sostuvo.

La investigación de la Cámara será ampliada en la Comisión de Educación que dirige Guillermo Miranda, quien aseguró a El Nuevo Día que desconoce pormenores de la investigación que revelara Méndez.

"Tengo una vaga información sobre la situación, pero tengo que reunirme con el presidente", dijo. Méndez sí le dijo en la sesión del jueves que tenía una “información” que quería compartir con él.