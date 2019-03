Cuando hoy el gobernador Ricardo Rosselló Nevares anuncie su intención de aspirar a la reelección, lo hará respaldado por una cuenta bancaria que asciende a $1,489,617.78, de acuerdo con los informes de ingresos y gastos presentados ante la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

Desde el Centro de Convenciones #Vamos #Visión2020 Posted by Ricardo Rossello on Sunday, March 3, 2019

Bajo el lema “Visión 2020”, Rosselló Nevares publicó en las redes sociales un vídeo en el que aviva a las huestes del Partido Nuevo Progresista (PNP). Los insta a luchar por la estadidad y a acompañarlo hoy durante su anuncio.

El líder de la Palma convocó a sus seguidores y miembros del PNP a participar del evento político en el Centro de Convenciones, en Miramar, a partir de las 11:00 a.m., según el vídeo.

Desde las inmediaciones del Centro de Convenciones es difícil la entrada a la instalación por el tránsito pesado.

En el interior, predomina el color azul entre los militantes del PNP. Tres pancartas con la palabra "Vamos" reciben a todo el que entra.

La actividad está concentrada en el tercer nivel del Centro de Convenciones. Aunque la actividad estaba apurada para las 11:00 a.m. a esa hora continuaban expresándose o dando mensajes los alcaldes novoprogresistas. El gobernadora no había llegado a las 11:00 a.m.

Las finanzas de Rosselló Nevares distan de las del PNP. De acuerdo con la OCE, el PNP tiene $80,274.08 en sus arcas. A esto se suma, que hay malestar en la colectividad por la falta de una sede y por algunas de las decisiones de la administración como la reducción de beneficios para los empleados públicos, incluyendo los policías, según militantes de la Palma.

Visión 2020 ¡Seguimos! #Vamos #Visión2020 Posted by Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico on Sunday, March 3, 2019

La actividad política más reciente del PNP fue el 11 de diciembre de 2018. Se trató de un “compartir profesional” en la residencia del exrepresentante Ángel Cintrón. La actividad fue reportada a la OCE en el informe de ingresos y gastos del trimestre de octubre a diciembre de 2018 que registra ingresos de $75,567.02.

En cambio, Rosselló Nevares, quien está en su segundo año en la gobernación tras haber sido electo en noviembre de 2016, se mantiene muy activo en actos políticos.

Durante el trimestre de octubre a diciembre de 2018, ha realizado nueve actos políticos, inclusive dos fuera de la isla. El 20 de octubre del pasado año, recaudó dinero en Washington y lo mismo hizo el 16 de noviembre de 2018 en Nueva York.

El informe ante la OCE da cuenta de que, en ese último trimestre del 2018, Rosselló Nevares realizó tres actividades políticas por mes.

Durante la actividad de hoy, hablarán en tarima, además de Rosselló Nevares, la comisionada residente, Jenniffer González; el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez. En el caso de los legisladores, tendrán un compartir con sus familias en salones privados del Centro de Convenciones previo al evento, y llegarán al salón principal escoltados por grupos de batucada.

Visión 2020 ¡Acompáñame este domingo 3 de marzo! Centro de Convenciones 11:00 a.m. #Vamos #Vision2020 Posted by Ricardo Rossello on Wednesday, February 6, 2019

Ambas delegaciones de mayoría legislativa llegarán con camisas especiales para la ocasión.

Un grupo considerable de venezolanos en Puerto Rico también dirá presente en el evento. La administración de Rosselló se ha identificado claramente con la oposición en ese país, y gestionó el envío de un avión y de una barcaza con suministros al país suramericano.

En entrevista con El Nuevo Día, el secretario del PNP, Rafael “June” Rivera Ortega, explicó que se coordinó transportación colectiva en todos los municipios.

Razones para la reelección

“El gobernador va a explicar por qué el PNP debe ser reelecto en el año 2020. El gobernador y todo el equipo de trabajo”, dijo Rivera Ortega.

Indicó que se han sentado las bases para sacar a Puerto Rico de lo que llamó “el mal estado fiscal que heredamos”.

“En el camino nos topamos con el huracán María, que nos azotó y logramos afrontar la situación responsablemente y junto a Jenniffer González se han identificado los fondos para reconstruir a Puerto Rico”, sostuvo el también representante.