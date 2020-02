La senadora novoprogresista Evelyn Vázquez rechazó hoy, jueves, que intervino para retrasar la entrega de ayuda dirigida a los refugiados tras los terremotos en varios pueblos del sur con el fin de estar presente al momento de su entrega.

Sin embargo, Vázquez dijo que esa imputación no hubiese salido a la luz pública si la gobernadora Wanda Vázquez Garced no hubiese destituido a la secretaria del Departamento de la Familia, Glorimar Andújar.

“Si la secretaria de la Familia estuviera hoy día, si no hubiera sido despedida, yo estoy segura que esto no estuviera ocurriendo”, sostuvo la senadora.

“Yo no digo que se la inventó, pero a raíz de la salida de ella es que sale toda esta novela, que llevamos un mes en este tema. Ella conoce el procedimiento. Yo conozco el procedimiento. Yo sé que no puedo intervenir”, agregó Vázquez.

Dos días después de su destitución, Andújar reveló que su salida del gobierno se debió a que ella rehusó dar marcha atrás, como supuestamente quería La Fortaleza, a la suspensión sumaria que ordenó contra la jefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef), Surima Quiñones, por presuntamente usar los suministros de los damnificados para agendas político-partidistas.

Fuentes de este medio señalaron que Vázquez -al igual que el senador Nelson Cruz- detuvieron la ayuda para que fuera entregada cuando ellos llegaran al lugar. Esa información no fue desmentida por Andújar.

“Esas eran parte de las alegaciones, que estaban interviniendo”, sostuvo.

Pero confrontada con esa información, Vázquez rechazó que haya intervenido o dado instrucciones para manejar las rutas de la distribución de la ayuda.

“El trabajo de Adsef, eso le corresponde a ellos, a la administradora de Adsef y a sus empleados. Yo no puedo intervenir en las funciones que hacen ni los policías, ni los bomberos, ni el Departamento de la Familia. Ni puedo dar instrucciones a nadie. Solamente a mi equipo de trabajo. (Pero) si hay una necesidad en algún lugar, yo voy a llegar. Voy a servir”, puntualizó la senadora.

“Yo como legisladora, en mi compromiso de que los servicios lleguen a todo Puerto Rico, lo hice en el huracán María, lo hice en esta ocasión y lo voy a hacer siempre. Siempre voy a velar porque los recursos lleguen a cada lugar. Todo lo demás que se está estipulando pues no es la realidad. Cualquier petición que me haga un alcalde donde haya una necesidad, me voy a acercar y voy a tocar la agencia que sea necesaria”, agregó.

Vázquez dijo que sabía hacia dónde era dirigida cada ayuda destinada a los damnificados porque a diario estaba en el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del gobierno central.

Además, sostuvo que los alcaldes de la zona sur que resultaron afectados por los sismos, la llamaban para pedirle ayuda.

“Tienen que tocar base con los alcaldes”, sostuvo.

Preguntada sobre por qué entonces se le imputaba su intervención en el manejo de la ayuda, dijo “estamos cerca de una primaria. Cerca de una primaria surgen muchísimas cosas”. Vázquez y Cruz apoyan a la gobernadora en su intención de convertirse en la candidata a la gobernación del Partido Nuevo Progresista (PNP).