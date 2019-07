El anuncio realizado por Ricardo Rosselló Nevares de que renunciará a la gobernación de Puerto Rico efectivo el próximo 2 de agosto arrancó reacciones, en su inmensa mayoría, positivas, pues puso fin a la incertidumbre e inestabilidad que reinaban en la isla

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced, apoyó la decisión de Rosselló Nevares de renunciar e indicó que, de ser necesario, asumirá la gobernación.

"Entendemos que es la mejor decisión que pudo tomar, por el bien del país y de su familia, y así se lo comunicamos. Como nos ha indicado, su renuncia no será efectiva hoy. Estaremos trabajando en conjunto para llevar a cabo un proceso de transición ordenado y transparente. Llegado el día, cuando se haga efectiva su renuncia, de ser necesario, asumiré la encomienda histórica que nos impone la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes aplicables", explicó Vázquez Garced en comunicación escrita.

Mientras, Aníbal José Torres, presidente del Partido Popular Democrático (PPD), dijo que la voz del pueblo finalmente fue escuchada.

"El grito 'somos más y no tenemos miedo' retumbará en las mentes de quienes piensen que el servicio público y los cargos electivos permiten abusar del poder, denigrar, menospreciar y hurtar de los recursos de todos. Sin duda, esta gesta perdurará como advertencia para los que piensen que pueden hacer lo mismo y será el punto de partida de la revolución pacífica y democrática más importante del nuevo milenio", escribió Torres.

"Ahora nos toca reconstruir nuestro país y nuestras instituciones para que esta tragedia no vuelva a ocurrir. La renuncia del gobernador Ricardo Rosselló, es el resultado de la unión de voluntades de todo un pueblo, quienes unidos y al unísono, reclamaron y exigieron el fin de una administración marcada por la insensibilidad, la inmadurez y la insensatez. Estos eventos nos dejan como legado que la vigilancia democrática recae en todos y que al ejercerse, resulta en el mejor antídoto contra el abuso de poder, los esquemas de ataques a la dignidad de un pueblo y la corrupción", añadió el líder del PPD.

Por su parte, el exgobernador Alejandro García Padilla, una de las pocas figuras que no se unió al llamado solicitando la renuncia de Rosselló Nevares, sostuvo que fue una gran victoria para el pueblo.

"He observado con atención y he vivido como ciudadano las manifestaciones. He compartido la ansiedad y la angustia por el país. Es una gran victoria para el Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo da una gran lección de democracia viva. Nuestra gente se levantó y pacíficamente obligó a abdicara su gobernante. El pueblo actuó con corrección y a la altura de los tiempos. El País se autoconvocó al ver su dignidad agredida y sus valores violados, los artistas fueron su portavoz, y el pueblo triunfó. Ahora corresponde impedir que la crisis en el partido de gobierno destruya las instituciones democráticas, pues las instituciones son las que prevalecen a las personas", dijo García Padilla en comunicado de prensa.

Por otro lado, el activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano indicó que "en esta gesta histórica, nuestro pueblo digno ha reconocido y usado sabiamente su poder. Lo ha ejercido con la mayor solidaridad, prudencia, creatividad, firmeza y esperanza. Esta lucha por reconstruir nuestra patria apenas comienza. Nos toca ahora a [email protected] levantar a Puerto Rico con amor, inclusión, equidad, justicia y dignidad".

Además, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Edgardo Manuel Román Espada, reconoció la valentía y militancia del pueblo como factores decisivos en la renuncia de Rosselló Nevares al cargo de gobernador y le exigió a Vázquez Garced que refiera a la oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI) los informes que imputan delitos a Rosselló Nevares y los demás funcionarios involucrados en el chat de Telegram.

“La capacidad creativa, valiente e incesante de la población alcanzó un objetivo inimaginable: la renuncia de un primer mandatario aferrado a su puesto, que se negaba a escuchar la voz de sus ciudadanos. Las manifestaciones de un pueblo ofendido y traicionado, por medio del ejercicio de los derechos fundamentales de libertad de expresión, de protesta y asociación, son los factores determinantes en el desenlace de esta trama histórica y novel”, subrayó el presidente del CAAPR.

“Comparecimos oportunamente ante el País con un informe elaborado por destacados juristas, en el que se concluyó que existe causa para la destitución del gobernador, tal como lo validó la comisión especial nombrada por el presidente de la Cámara de Representantes”, agregó.

En cambio, Lourdes Ramos, vicepresidenta de la Cámara de Representantes indicó que Rosselló Nevares tomó la decisión de colocar a Puerto Rico por encima de toda consideración al anunciar su renuncia.

“El gobernador Ricardo Rosselló ha ponderado en su ánimo y conciencia que el bienestar y la estabilidad de Puerto Rico, está por encima de toda consideración. A pesar de sobresalientes logros alcanzados para beneficio de toda la ciudadanía, su decisión provee el marco para encaminar soluciones a los problemas de la Isla en un derrotero de estabilidad y gobernabilidad. Las decisiones más valientes son las más difíciles", sostuvo Ramos mediante comunicación escrita.

Por su parte, la presidenta de la Federación Americana de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés), Randi Weingarten, le dio la bienvenida a la noticia sobre la renuncia de RossellóNevares.

"Su mandato como gobernador ha estado marcado por la corrupción, el fracaso y una falta de juicio espantosa. Es hora de ir más allá del rencor y la división que su administración creó, y sanar las heridas económicas, políticas y sociales que dejó atrás. El pueblo de Puerto Rico, independientemente del partido político, busca lo que quieren todos los ciudadanos de una sociedad democrática: un gobierno que esté libre de corrupción y ponga primero las necesidades del pueblo", resaltó Weingarten.

Del mismo modo, la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz, indicó que "la salida del ahora exgobernador Ricardo Rosselló era esperada y anhelada por un pueblo maltratado que se cansó de los abusos de este gobierno. Ahora lo importante es reconstruir y seguir adelante, esperando que nuestros próximos dirigentes sean sensatos y pongan a Puerto Rico por encima de cualquier interés político o personal. Como educadores y padres tenemos la encomienda de enseñarles a nuestras futuras generaciones que la corrupción no es aceptable y que tiene sus consecuencias".

Reacciones a nivel internacional

La noticia de la renuncia de Rosselló Nevares también arrancó reacciones de políticos y figuras en los Estados Unidos.

“Felicito a los milliones de boricuas que se unieron a exigir que el gobernador Rosselló renunciara. Cuando nos unimos, no hay nada que no podemos lograr. La próxima persona que gobierne la isla debe escuchar a la gente y oponerse a la corrupción y la austeridad de Wall Street”, dijo el senador y precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders.

Mientras, la también senadora y precandidata demócrata Elizabeth Warren resaltó que "el pueblo de Puerto Rico ha soportado tanto: desastres y tragedias, crisis económicas, corrupción gubernamental, generaciones de falta de respeto. Me siento inspirada por mis compañeros ciudadanos estadounidenses y su movimiento para responsabilizar a su gobierno".