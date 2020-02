Un audio de la conferencia legislativa que se celebró la semana pasada se filtró y validó los reclamos que hizo la gobernadora Wanda Vázquez Garced a los representantes y senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) por las críticas en su contra.

En el sonido, la primera ejecutiva también resaltó, con un tono de evidente molestia, que ella le devolvió a la colectividad la posibilidad de ganar las elecciones luego de la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló después de la publicación del controversial chat de Telegram.

“Si las elecciones fueran hoy, el PNP ganaba porque yo le traje a este partido en cinco meses la oportunidad de ganar las elecciones, pero cuando vamos a la calle, ¿quiénes son los que me están atacando a mí? Son ustedes mismos, no es más nadie. Porque yo no he visto a nadie de otro partido atacándome a mí”, se escucha a la gobernadora decir en el audio que se hizo viral a través de las redes sociales.

En una entrevista radial (Radio Isla - 1320 AM), la representante María Milagros Charbonier, quien estuvo en el encuentro, sostuvo que desconoce quién pudo haber grabado las expresiones de la gobernadora.

Resaltó que en la reunión había legisladores de la Cámara y el Senado, así como personal de La Fortaleza y la Asamblea Legislativa.

Aquí puedes escuchar el audio:

Este medio había reportado que el encuentro entre la gobernadora y los legisladores, donde se discutió un posible aumento a la factura de la luz, estuvo lleno de momentos de tensión.

Una fuente había dicho a El Nuevo Día que Vázquez Garced y Charbonier protagonizaron una de las discusiones más acaloradas.

La representante le reclamó a la mandataria que “iba muy bien hasta que se enfocó en su candidatura”, y que había provocado una primaria innecesaria en el PNP con el ex comisionado residente Pedro Pierluisi.

Igualmente, este medio también supo que varios legisladores, entre estos el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, y el secretario del PNP, Rafael “June” Rivera Ortega, cuestionaron a la gobernadora sobre la retención por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de asignaciones legislativas.

Reacciona el portavoz de la campaña de Wanda Vázquez

Por su parte, el portavoz de la campaña de la gobernadora, Jorge Dávila, aseguró en Radio Isla -1320 AM que quien publicó el audio lo hizo para "hacerle daño a la gobernadora".

"Allí hay gente que favorece a Wanda Vázquez y allí hay gente que favorece a Pedro Pierluisi", dijo sobre los asistentes en la reunión.

Dávila remarcó en los reclamos de la mandataria y aseguró también que hasta julio de 2019 el PNP no tenía oportunidades de ganar las elecciones.