HéctorMartínez y William Villafañe juramentaron hoy, sábado, como nuevos senadores, así que ocuparán los escaños dejados vacantes por la ahora secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy Alvarado y la directora de la Administración de Compensaciones por Accidentes Automovilísticos (Acaa), Margarita Nolasco.

Ambos juramentaron frente al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y lo hicieron desde el estrado de del hemiciclo.

Martínez recordó en su mensaje su renuncia al escaño como senador por Carolina en el 2011 y el proceso judicial que enfrentó en el Tribunal Federal luego de ser acusado por, supuestamente, aceptar un soborno. También agradeció la solidaridad que le mostró Rivera Schatz durante el proceso.

“Hoy llego aquí con la frente en alto y la conciencia tranquila porque más que la experiencia, capacidad y preparación, en los momentos que está viviendo Puerto Rico se requiere sensibilidad y sentido de justicia pues viví en carne propia lo que viven muchos puertorriqueños y puertorriqueñas: el abuso”, dijo.

El nuevo senador finalizó su mensaje dirigiéndose a su madre, quien le acompañó en el hemiciclo.

“Hoy te tengo aquí a mi lado y, ante todo Puerto Rico, te agradezco la resistencia, el apoyo y el amor incondicional que me brindaste hasta en mis momentos más duros. Hoy, más que nadie, te mereces esto. Te prometí que nos levantaríamos y hoy estoy aquí por ti”, agregó.

Con alusiones bíblicas durante su mensaje, Villafañe aseveró que el país fue “sabio” al aquilatar los señalamientos que se hicieron en su contra por participar en un chat de WhatsApp en el que se ventiló el exjuez Rafael Ramos Saénz ventiló información confidencial sobre las elecciones del 2016.

Sobre la renuncia del pasado gobernador Ricardo Rosselló, el exsecretario comentó que no hubiese ocurrido de él haberse quedado trabajando en Fortaleza.

“Ese resultado me hizo pensar que si hubiese regresado (tras determinarse que no sería procesado) eso no hubiera ocurrido”, soltó.

“Vengo a trabajar por los más vulnerables, como siempre lo he hecho, con los compañeros de mayoría y minoría. Vengo a trabajar por el pueblo de Puerto Rio, pero principalmente por los que tienen menos, los pobres, los desalentados”, agregó Villafañe al señalar que también trabajará por las mujeres, la niñez y los policías.

“Y por la estadidad. Porque desde muy pequeño me convencí de que no se trata de una mera ideología política sino una defensa de los derechos civiles de todos los ciudadanos americanos que vivimos en el territorio puertorriqueño y que somos discriminados por un gobierno que no elegimos”, finalizó.

En la elección especial celebrada el 10 de noviembre, Villafañe acumuló un 23.95 %, mientras que Martínez recibió un 17.27 %. Les siguieron Keren Riquelme con 14.13 %, el sargento Gregorio Matías Rosario 12.80 % y la exalcaldesa de Guayama Glorimari Jaime con 7.74 %.

Martínez, quien fue presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, renunció en el 2011 a su cargo, ya en su segundo término, luego de que fuera acusado por varios cargos federales, incluyendo soborno. Como parte del esquema, el senador supuestamente aceptó un boleto de viaje para ver una pelea de boxeo en Las Vegas, Nevada, a cambio de impulsar legislación a favor de empresario de seguridad y coacusado Juan Bravo.

Un año más tarde, ambos fueron encontrados culpables, lo que inició un largo proceso judicial que concluyó con una decisión en el Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston ordenando que se revirtiera la segunda convicción del 2017 por fallas de la fiscalía.

En el caso de Villafañe, fue referido por la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, a la Oficinal del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) por su participación en el chat de WhatsApp ‘Coffee Break” que le costó una convicción por violaciones al Código Electoral y el Código Penal a Ramos Sáenz, quien también es expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Eventualmente la Opfei determinó que del propio informe de Justicia no surgía prueba ni recomendación que requiera ulterior investigación contra el también exsecretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP). Justicia sostuvo que Villafañe hizo un intercambio inapropiado con el juez Ramos Sáenz, pero este ocurrió luego de que el exmagistrado tomara la decisión sobre el voto a domicilio que formó parte de la controversia electoral en que también estuvo involucrada la excomisionada electoral del PNP, Norma Burgos.

No obstante, tras ser referido, Villafañe renunció al cargo de Secretario de la Gobernación.

El sargento Matías observó la ceremonia desde las gradas, al igual que Edgar Vega Pabón, quien formó parte de la defensa de Martínez durante su juicio por corrupción y el presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila.

Los expresidentes del Senado Kenneth McClintock y Charlie Rodríguez observaron la juramentación desde el hemiciclo. McClintock se desempeñaba como presidente del Senado cuando Martínez fue acusado en el foro federal.