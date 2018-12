El exgobernador Rafael Hernández Colón confirmó hoy, jueves, que tiene cáncer en la sangre y que comenzó a recibir tratamiento para combatirlo.

Hernández Colón realizó las declaraciones mediante un comunicado de prensa, en el que expresó que se encuentra positivo sobre los resultados del procedimiento.

“Como saben me vi precisado a salir de Puerto Rico para una evaluación médica que diera un diagnóstico definitivo a ciertos síntomas que me comenzaron varias semanas atrás. Tengo una condición de leucemia y ayer comencé un tratamiento que, después que quede establecido, me permitirá regresar a Puerto Rico. Tanto mis médicos como yo estamos optimistas sobre los resultados que producirá este tratamiento”, compartió el político ponceño.

En noviembre, el exgobernador de 82 años había sido ingresado en el Hospital Damas de Ponce y, posteriormente, fue transferido al Centro Médico, en Río Piedras.

“Quiero expresarle a las tantas personas que se han comunicado con mi familia mi más profundo agradecimiento por sus expresiones de cariño y sus oraciones que nos han brindado gran consuelo en estos momentos”, comentó.

Hernández Colón fue el cuarto y sexto gobernador de Puerto Rico. Militaba en el Partido Popular Democrático y estuvo en el poder de 1973 a 1977 y de 1985 a 1992.

El veterano político ha sido el gobernador más joven en la historia del país, al salir electo por primera vez a los 36 años. Además, es el político con más candidaturas a la gobernación.