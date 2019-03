El exgobernador Rafael Hernández Colón fue hospitalizado nuevamente ayer tras sufrir un efecto secundario de uno de los medicamentos que toma.

Hernández Colón recibe tratamiento para la leucemia, un cáncer en la sangre que le fue diagnosticado el año pasado.

Declaraciones del Ex Gobernador Rafael Hernández Colón 24 de marzo de 2019 El ex Gobernador Rafael... Posted by Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón on Sunday, March 24, 2019

El exmandatario emitió unas declaraciones escritas a través de la Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón.

“Desde que llegué de Nueva York el 14 de enero he continuado el tratamiento ambulatorio hospitalario aquí en Puerto Rico. Estoy en el hospital por un efecto secundario de una de las medicinas y de una vez comenzar el siguiente ciclo de tratamiento que ya estaba programado. Les agradezco sus continúas oraciones y buenos deseos por mi salud”, explicó.

Asimismo, el nieto del exgobernador Pablo José Hernández, tuiteó que no era “nada serio por ahora”.

En noviembre, el político de 82 años fue ingresado en el Hospital Damas de Ponce y, posteriormente, fue transferido al Centro Médico, en Río Piedras. Luego, en diciembre del 2018 inició en Nueva York un tratamiento para su condición de leucemia.

Hernández Colón fue el cuarto y sexto gobernador de Puerto Rico. Milita en el Partido Popular Democrático y estuvo en el poder de 1973 a 1977 y de 1985 a 1992.