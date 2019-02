Washington.- Tras el mensaje sobre el estado de la Unión del presidente Donald Trump, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, afirmó anoche que el Congreso debe actuar fuera de líneas partidistas y respaldar medidas como la plena extensión a Puerto Rico del crédito contributivo por niños dependientes (CTC).

The CTC helps lift families out of poverty. Congress recognized this fact when it passed and doubled this privilege under the The Tax Cuts and Jobs Act in 2018. It is time that we expand the same benefit to #PuertoRico where families who have 1 or 2 children don’t qualify. #SOTU