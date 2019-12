Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, hizo hoy claro que respalda la aspiración de Pedro Pierluisi a La Fortaleza, a quien destacó como el único que ha oficializado su precandidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Hasta el momento no hay ninguna otra” persona que haya anunciado querer ser el candidato del PNP a La Fortaleza de cara a las elecciones de noviembre de 2020, sostuvo la comisionada.

Pero, acentuó que la gobernadora Wanda Vázquez Garced tiene “perfecto derecho” a aspirar a la candidatura del PNP a La Fortaleza y se desvinculó de los que puedan querer impugnar sus credenciales como estadista o afiliada al partido de gobierno. “No voy a entrar en ‘tiraeras’. Tiene perfecto derecho a aspirar”, agregó González.

Antes de acercarse a Pierluisi – junto al que presentará formalmente el domingo los documentos para convertirse en candidata a la reelección-, González buscó conocer si la gobernadora estaba pensando aspirar a la gobernación en 2020.

La semana pasada, Vázquez Garced le indicó que estaba “ponderando” aspirar a la candidatura a La Fortaleza por el PNP.

“Esa misma pregunta se la hice en septiembre, octubre y (previamente en) noviembre, y me había dicho que no. Ahora lo está ponderando. Tiene perfecto derecho a hacer su evaluación sobre la composición de su figura y lo que puede ofrecerle al pueblo de Puerto Rico”, indicó González, en una entrevista esta tarde en sus oficinas.

Aunque la gobernadora dice que la decisión no está tomada, fuentes de El Nuevo Día han indicado que Vázquez Garced va a buscar en primarias la candidatura a La Fortaleza por el PNP, lo que significaría enfrentarse a Pierluisi. “Le tengo mucho respeto a la gobernadora, pero no voy a especular”, dijo González.

La comisionada González señaló que percibe que Pierluisi tiene el apoyo de gran parte del liderato del PNP. Aunque reconoce que eso no define necesariamente la suerte de una aspiración electoral, “te hace un retrato de donde está su candidatura en la base del partido”.

Tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación, Pierluisi, quien fue comisionado residente de 2009 a 2016, estuvo cinco días en La Fortaleza -luego de ser secretario de Estado Internio-, pero su nombramiento fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

González ha tenido ya reuniones con Pierluisi para discutir asuntos que pueden ser cruciales de cara a preparar un programa de gobierno.

“Hemos estado discutiendo temas de plataforma, las posiciones que nos unen. Una de ella es la igualdad. La estadidad es una prioridad”, afirmó.

González, por otro lado, reafirmó que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares no debe ser el candidato del PNP a la gobernación, luego de la indignación que causó en Puerto Rico su falta de carácter y los casos de corrupción de su gobierno.

Pero, la comisionada evitó entrar a evaluar si Rosselló Nevares – a quien el liderato del PNP también le pidió su renuncia a la gobernación y a la candidatura a la reelección por entender que faltó a la dignidad de la gobernación-, debe ser certificado como aspirante a otro puesto, si decidiera hacerlo.

“Uno no debe prejuzgar candidaturas cuando no se han radicado. No creo en crearle ‘momentum’ ni expectativas a nadie. El que quiera radicar que radique, y obviamente tiene que someterse a un proceso de (evaluación)…No creo que (Rosselló Nevares) va a ‘correr’”, afirmó González.

Con respecto a las dudas de que el exgobernador Rosselló Nevares tenga derecho a escolta policial, la comisionada afirmó que eso es un asunto que le corresponde aclarar a la gobernadora Vázquez Garced, la secretaria de Justicia, Dennise Longo, y el jefe de la Policía, Henry Escalera.