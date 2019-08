El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, solicitó públicamente esta tarde una reunión lo antes posible a la futura gobernadora Wanda Vázquez en la que también participe el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Rivera Schatz y Vázquez han librado una guerra pública desde hace más de un año.

“Le pediría a Wanda Vázquez que se siente con el presidente del Senado y este servidor para discutir las necesidades de Puerto Rico”, dijo Méndez.

Sin embargo, en conferencia de prensa en su oficina, Méndez señaló que es una “determinación de ella”, en alusión a Vázquez, renunciar al cargo de gobernadora, lo que daría paso al posible ascenso de Jenniffer González a la gobernación, como se ha especulado.

Méndez, quien votó en contra del nombramiento de Pedro Pierluisi a secretario de Estado, dijo que le complació el fallo unánime del Tribunal Supremo divulgado esta tarde. Mencionó que se debe iniciar un “proceso de reflexión” sobre los próximos pasos y llenar “de manera inmediata” las vacantes en el gobierno de Puerto Rico.

Méndez no fue preciso sobre su interpretación del fallo del Tribunal Supremo y cómo se determina, por ejemplo, si hay una vacante en la silla de secretario de Estado.

“La decisión es de él’, dijo sobre Pierluisi, al recordar que el ex comisionado residente sí ha sido claro en cuanto a que dejó de ser secretario de Estado al juramentar como gobernador el viernes pasado.

“Siempre ha habido buena comunicación con ella”, dijo Méndez en alusión a González. “Siempre ha fluido bien esa comunicación”, agregó al sostener que habló por teléfono ayer con ella, aunque aseguró que no hablaron sobre la posibilidad de que la expresidenta de la Cámara llegue a la gobernación.

A preguntas, indicó no conocer de negociaciones a los fines de que González sea la próxima gobernadora, tras la posible renuncia de Vázquez.

¿Y si Wanda Vázquez no renuncia?, se le preguntó.

“Reitero que mi apoyo es a que asuma la posición de gobernadora por la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico… hasta que no me diga su sentir no puedo hacer otra expresión”, contestó.

"La política pública la establece la Asamblea Legislativa”, dijo cuando se le preguntó cómo serían las relaciones entre Vázquez, como gobernadora y la Legislatura dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP). “La licenciada Wanda Vázquez tiene que reconocer que es el PNP el que está en la administración. Ella no es política, pero los componentes de ambos cuerpos políticos sí lo somos y tiene que escuchar a esos componentes. Será una relación de sentarnos, hacer nuestras expresiones a ella y ella que tome decisiones. En unas será cónsona con nosotros y en otras no”, dijo.

Preguntado sobre cómo queda la figura de Pierluisi tras el fallo del Supremo, Méndez se limitó a decir que el expresidente del PNP “tomó sus decisiones”. Acto seguido, insistió en que Pierluisi actuó como cabildero e intentó detener una investigación cameral encabezada por el representante penepé Eddie Charbonier.

Charbonier terminó votándole a favor.

¿Tiene una explicación para ese voto?, se le preguntó.