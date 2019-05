El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez, reiteró esta tarde que no se legislarán cambios para acatar la posición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en cuanto a la eliminación del bono de Navidad y el recorte en la aportación del gobierno al plan médico de los empleados públicos.

La mayoría del cuerpo legislativo también aprobará esta tarde una resolución para expresar su rechazo a la reducción de un promedio de 10% en las pensiones de los empleados públicos. Esa reducción entraría en vigor el 1 de julio del 2020, por lo que no afecta el presupuesto a ser discutido en las próximas semanas.

"Estamos discutiendo una resolución concurrente ahora mismo establece que la Asamblea Legislativa no va a aprobar legislación que lleve a una reducción en las pensiones. Mi posición en cuanto al Bono de Navidad es similar: no voy a firmar ninguna ley que lleve a la eliminación o la reducción aún más del Bono de Navidad", dijo Méndez en un aparte con periodistas esta tarde en el Capitolio. El líder legislativo recordó que la postura del gobernador Ricardo Rosselló ha sido que el Ejecutivo buscará los recursos necesarios para no reducir la aportación del plan médico, que la JSF quiere uniformar en $125 mensuales.

Méndez aseguró que no ha tenido mayor información sobre el contenido del presupuesto, que La Fortaleza entregó hoy a la JSF. No obstante, no fue claro sobre la postura ya adelantada por el portavoz de la mayoría en el Senado, Carmelo Ríos, quien ha dicho que existe la posibilidad en la Cámara Alta de que al final del camino no se apruebe un presupuesto si el ente fiscal insiste en sus recortes.

"Voy a esperar a que el gobernador someta el presupuesto. Lo vamos a mirar y lo vamos a analizar. Es una posibilidad y no sería la primera vez que la Asamblea Legislativa no apruebe un presupuesto", dijo Méndez al recordar un escenario similar en el 2005. "Pero no es necesariamente lo que vamos a hacer".