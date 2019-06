El alcalde de Comerío, Josian Santiago, aseguró hoy, viernes, que tras la reunión que sostuvo ayer con la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, está en una “reflexión” sobre si finalmente aspira a la gobernación o se queda en el ayuntamiento que dirige desde 2000.

“Salí de esa reunión obligado a entrar en una reflexión de dónde debo de estar de cara al futuro ante la amenaza que de mi pueblo por decisión de este plan fiscal desaparezca”, sostuvo el ejecutivo municipal afiliado al Partido Popular Democrático (PPD).

“Sería un ejercicio de supervivencia”, subrayó.

Santiago indicó que, aunque le explicó a Jaresko con un sinnúmero de ejemplos que “los municipios no son el problema”, la directora ejecutiva de la Junta reafirmó que no habrá subsidio alguno del Estado para los municipios porque no es consistente con el plan fiscal certificado.

El gobernador Ricardo Rosselló aprobó la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios”(Ley 29-2019) que exime a los ayuntamientos del pago al plan de la Reforma de Salud y de las pensiones a través del PayGo.

Según el acalde, este es un respiro para los ayuntamientos que permitiría que los servicios municipales continúen brindándose. De lo contrario, dijo Santiago, estarían en problemas.

“La bola está en la cancha del gobernador, él habló que se había aprobado una ley y tiene que demostrar a la Junta de dónde va a sacar el dinero”, mencionó.

El alcalde popular indicó que su decisión de permanecer en la alcaldía o aspirar a la gobernación la hará pública “en los próximos días”.

Asimismo, puntualizó en que la opinión de los residentes de su pueblo será determinante para su futuro político.

“La gente de mi pueblo por un lado se siente orgullosa de que su alcalde pueda ser visto como una opción, sin embargo, confrontan un sentimiento agridulce por quien vendrá”, aseguró.

Mientras, precisó que si aspira a la gobernación, trabajará para que el partido en el que milita se transforme.

“No podemos ir en el 2020 con la misma propuesta, tenemos que ver cómo nos ganamos la confianza del pueblo”, estableció.

Santiago criticó nuevamente que las primarias por la candidatura popular a la gobernación se realicen cuatro meses antes de la elección general y anticipó que “no estaremos preparados para ser una opción”.