En solo dos días y medio el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, logró recaudar $16,000 en aportaciones de personas interesadas en adquirir una camiseta con la bandera de Puerto Rico y el mensaje “No Estadity”.

Bajo el lema “Patria Nueva”, Dalmau ofreció en las redes sociales una camiseta a toda persona que contribuyera a su campaña a cambio de cualquier donativo monetario. Fue así que del 23 al 25 de junio, Dalmau logró recaudos de $16,000 mediante el sistema de ATH Móvil.

“Fue una iniciativa que no solamente es única con respecto al PIP de utilizar este tipo de mecanismo de contribución política y la respuesta fue de un activismo orgánico espontáneo que no esperábamos. No tiene precedentes en los esfuerzos de esta naturaleza que ha hecho un aspirante del PIP”, afirmó el también senador en entrevista con El Nuevo Día.

¿Tu dices "No Estadity”? Mi campaña activó el ATHMovil y ahora puedes contribuir a llevar el mensaje de #PatriaNueva. ?? Por cada aportación, no importa cantidad, obsequiaré una camisa (mientras duren??). Al aportar escribe texto al 939-488-6142 con tamaño, nombre y tel. ?????? pic.twitter.com/DBycVTgO1a — Juan Dalmau (@juandalmauPR) June 23, 2020

“Y lo que proyecta eso es que hay una corriente subterránea de electores que están mirando -de manera muy activa- la opción de mi candidatura en estas elecciones. Pienso, modestia aparte, que de alguna manera no solamente el historial de las cosas que he estado haciendo en la Legislatura sumado al hastío de la gente con los partidos tradicionales, ha provocado algo. Es como un interés en la candidatura de Juan Dalmau casi a lo que fue el fenómeno de las candidaturas independientes en las elecciones pasadas que ocurría esta adhesión en términos económicos de la movilidad en redes sociales que ha todos nosotros nos ha impactado porque no ha ocurrido antes”, agregó Dalmau.

Precisó que hubo gente que le donó por la camiseta $3 y otros que le pagaron hasta $200.

“A mí lo que me sorprendió fue el engagement (compromiso) de la gente en menos de tres días”, sostuvo.

El mensaje en la camisa (No Estadity), explicó, surgió luego del discurso que ofreciera el representante novoprogresista, Luis “Junior” Pérez en la Cámara de Representantes donde utilizó una palabra racista que es ofensiva para la comunidad afroamericana de Estados Unidos para abogar por una resolución de felicitación para el analista político Luis Dávila Colón. Pérez dijo que Dávila Colón abogaba por Estadity para la isla.

Dalmau anticipó que ahora se dispone a continuar con este mismo tipo de esfuerzo para recaudar fondos.