La abogada Jennie Mariel Espada, representante legal de de Mabel Cabeza, compartió entre ayer y hoy algunos intercambios por mensaje de texto entre su clienta y el representante penepé Juan Oscar Morales, entre estos uno en que el legislador interviene con la entonces jefa de personal del Departamento de Salud para que se le conceda un aumento de salario a una empleada de la agencia.

Morales se defendió esta tarde al asegurar que no hizo nada impropio al intervenir a favor de Mildred Suazo Cátala en febrero de este año, quien se desempeña en el Programa de Educación Médica como secretaria. En el mensaje, Morales le indicó a Cabeza que la mujer trabaja desde marzo de 2018 "sola" porque el director de la oficina se jubiló y no se sustituyó.

Por lo tanto, ameritaba un ajuste a su salario.

Cabeza le contestó que refirió su petición y le daría seguimiento.

En declaraciones escritas a El Nuevo Día, Morales defendió su gestión.

"Todos los miércoles atiendo público en la Oficina de Servicios de mi distrito. La señora Mildred Suazo me visitó para plantearme su situación laboral en Salud. Desde el 2018 el director de su área se acogió al retiro y esas funciones le fueron asignadas a la señora Suazo sin retribución alguna", sostuvo Morales al indicar que la mujer pidió al Departamento de Salud que evaluara su caso, pero no recibió respuesta y fue entonces que solicitó su ayuda.

"Solicitó nuestra ayuda y en el ejercicio de mis facultades como representante del precinto 3 de San Juan siempre he abogado por mis constituyentes frente a las agencias gubernamentales. Nunca he solicitado prioridad o trato preferencial, sino trato justo y eficiente, no para mí, sino para mis constituyentes del precinto 3", dijo Morales al insistir que no se va a distraer como "bolas de humo ni con ataques infundados".

En otros mensajes divulgados por Espada, Morales aparece interviniendo a favor de constituyentes frente a Salud como para la otorgación de un registro médico a una ciudadana, solicitando la disponibilidad del exsecretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado para que acudiera a una vista pública, cuestionando un traslado que considera "oneroso" para un empleado al ser movido de Mayagüez a San Juan, enviando el resumé de una persona para una plaza en Salud, preguntando por una petición de un médico para acogerse a la tasa preferencial contributiva de 4%, preguntando por la disponibilidad de un cirujano para atender a un niño y preguntado sobre trámites como certificados de good standing y renovaciones de licencia.

Morales insistió en que todos esos son trámites inherentes a su cargo como legislador.