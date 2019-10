Fajardo – El exsecretario de Hacienda y precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, siente que su imagen ante la colectividad durante el pasado año ha cambiado y para bien.

“Debuté el año pasado y dije que era el niño símbolo de los improbables. Este año les digo a los populares que no soy tan improbable”, sostuvo en entrevista con El Nuevo Día mientras participaba esta tarde en un almuerzo con los jugadores que participaron en la mañana en un torneo de golf a beneficio de su campaña en el hotel El Conquistador, donde se celebra este fin de semana la convención del PPD.

“Luego del verano pasado, este es otro país, es otro Puerto Rico y lo que sucedió provoca que el partido, los populares, entren en un proceso de reflexión. Esto es un juego de pelota”, sostuvo.

Según Zaragoza, el anuncio de David Bernier y su negativa en entrar en la contienda por la gobernación le beneficia. Curiosamente, una figura ligada al bando del también precandidato popular Charlie Delgado Altieri, dijo a El Nuevo Día esta mañana exactamente lo mismo, pero favoreciendo al alcalde de Isabela.

“Y si a eso le añades que David Bernier no va a correr, entonces el panorama es más interesante. Ese 25% a 30% va a percolar en otros candidatos y he notado en encuestas no científicas en diferentes medios que enseguida mi porciento subió”, dijo Zaragoza.

El también contador público autorizado indicó que mañana, al participar en el foro de precandidatos a la gobernación, recalcará sobre cuáles entiende son sus puntos más fuertes.

“Mi fortaleza es el conocimiento de las finanzas del país y mi capacidad administrativa, siendo ese el principal problema que tenemos. Si algo me di cuenta en Hacienda es que por mejores ideas que tuvieran en Educación, sin chavos no se podían hacer. Por mejores procesos que querían hacer en Salud, si no había chavos no se pueden hacer. Ha que poner la casa en orden en términos financieros”, dijo.

Zaragoza reconoció que, del PPD prevalecer en las elecciones, no recibirán el gobierno en buenas condiciones.

“Han tenido cuatro años de mucho efectivo y nosotros estaríamos cuatro años en que tendríamos que empezar a pagar la deuda”, dijo.

Según Zaragoza, el PPD entregó durante el cambio de gobierno una gestión administrativa con “buena reputación con las agencias federales”.

“Y ahora es lo contrario, lo que provoca que nos aprieten los fondos”, dijo en alusióna la congelación de fondos en el Departamento de Educación.