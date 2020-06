La subadministradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla Gabriela Mercado, sostuvo hoy que la dependencia siguió los debidos procesos de ley tanto en la millonaria transacción que emitió el Departamento de Salud para la compra de pruebas para detectar el COVID-19, así como en la adquisición de una guagua blindada para uso del entonces gobernador Ricardo Rosselló que a más de un año de la orden se desconoce su paradero.

Relacionado a la adquisición de la lujosa guagua a una empresa en Estados Unidos, sostuvo que como todas las licitaciones que pasan ante la consideración de la ASG, se recibió y atendió.

“Según el expediente que pude corroborar, porque no fungía en la posición en ese término, dentro de la ASG se siguió el proceso”, alegó durante la vista de confirmación de la Comisión de Nombramientos, presidida por el senador Héctor Martínez.

Aclaró, sin embargo, que la ASG no usurpa las necesidades ni las funciones de las agencias, sino que son estas las peticionarias, por lo que “todo se hace en respuestas a las solicitudes que hagan estas entidades gubernamentales”.

Mercado fue confirmada el jueves pasado por la Cámara de Representantes como administradora y principal oficial de Compras del Gobierno, puesto que ocuparía por un término de diez años y por el cual devengaría un salario anual de $120,000, de recibir también el aval del Senado.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó hoy que el nombramiento bajará a consideración de Senado mañana y que ésta cuenta con su voto.

Al ser cuestionada por el senador popular Eduardo Bhatia sobre cuál fue su participación en las compras de las pruebas a sobreprecio y a una empresa que se especializa en el área de construcción, Mercado respondió que su intervención en el proceso de emergencia fue “básicamente ninguna”. “Cuando se activa el plan de emergencia hay unos roles encargados entre todo el personal que es adiestrado por (el Negociado de) Manejo de Emergencias. En este caso, la ASG se lo delega a los coordinadores de Manejo de Emergencias”, detalló.

Estos coordinadores, explicó, son los que emiten un número de control de la ASG con el propósito de identificar las compras que se hacen en estos períodos.

Reconoció que sí hubo una comunicación el 3 de abril de 2020 con el administrador de la ASG de parte de una institución bancaria preguntándole sobre la transferencia del dinero. Un día después de esa comunicación inicial, dijo, ella recibió un correo electrónico donde se le notificó la cancelación de la transacción y del inicio de las gestiones necesarias para la devolución del depósito de $19 millones que había emitido el gobierno.

A preguntas de si conocía las razones para la cancelación de la compra, respondió que las cotizaciones recibidas estaban en ley y bajo los parámetros de la emergencia. “A mí esta cosa de que hemos tenido emergencias todo el cuatrienio y eso justifica no tener controles, eso justifica Whitefish y eso justifica la compra indiscriminada con precios absurdos para beneficiar a contribuyente. La justificación de una emergencia no puede ser la excusa del robo ni la excusa de la corrupción en Puerto Rico”, cuestionó Bhatia.

Sobre qué fue lo que entiende sucedió en esta transacción, Mercado prefirió no adelantar juicio, ya que el asunto sigue bajo investigación.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Nombramientos del Senado, la abogada hizo un recorrido por su experiencia académica y laboral. En esta última destacó su labor desde el 2018 en la Administración de Servicios Generales, donde -desde febrero- se desempeña como subadministradora, así como las áreas que quedan por atender en la dependencia, entre las que destacó: la mecanización de los sistemas de compras y subastas, establecer un código uno de registros, integrar y fortalecer la tecnología para prevenir el fraude, culminar el proceso de reglamentación de compras del gobierno y atender la situación fiscal y presupuestaria de la agencia.

Ante los señalamientos levantados sobre el hecho de que juramentó como abogada hace solo nueve meses y su poca experiencia para ocupar esta posición, Mercado respondió que cuando ella decidió estudiar derecho “era una profesional”. “Para mí es bien importante establecer el término de calidad versus cantidad, en todos los puestos que me he desarrollado…en todos los puestos que he adquirido básicamente lo que he buscado es dar lo mejor y habla por sí solo, el currículo”, dijo Mercado.

Tanto Martínez como Rivera Schatz destacaron la preparación académica y el desempeño laboral de Mercado.

El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, sostuvo que emitiría un voto en contra la nominada y señaló que le parecía “insuficiente” su experiencia para ocupar el cargo de principal oficial de compras del gobierno por los próximos diez años. “Esta es una posición que requiere, además del conocimiento y las destrezas que se reflejan en su récord, una experiencia sobre la cual uno puede emitir un voto a favor con mayor certeza y esa es la razón por la cual voy a votar en contra de su nominación”, subrayó Dalmau.

Ante la información que ha trascendido públicamente de que Mercado es pareja del exsecretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, la abogada reconoció la relación y expresó que ambos se siguen por “los más altos estándares” laborales y, adelantó, que de surgir cualquier duda sobre conflictos de interés, solicitará el mecanismo de inhibición

La pregunta sobre la relación con Maceira vino del senador Dalmau, quien explicó que tuvo la “deferencia” con la nominada luego que en el chat que mantuviera Rosselló Nevares junto a otros funcionarios cercanos, incluyendo a Maceira, plantearon despedir a su esposa por el simple hecho de ser su compañera. “Me reitero que mi voto es principalmente ante la ausencia de experiencia para un cargo como este”, señaló.

Nombramiento en la Junta de Relaciones del Trabajo

Durante la vista pública también se atendió el nombramiento de Nancy Berríos Díaz a un término de diez años como presidenta de la Junta de Relaciones del Trabajo. De ser confirmada por el Senado, la abogada se convertiría en la primera mujer en dirigir el organismo para el que labora desde el 2010 bajo el puesto de directora de la división de Oficiales Examinadores.

Al ser abordada sobre cómo el Departamento del Trabajo manejó las miles de peticiones de solicitudes de desempleo que recibió durante esta emergencia, Berríos le atribuyó el retraso al alto volumen de peticiones recibidas en tiempo récord, así como a la merma de la fuerza laboral. “Se vio de pronto con un triplicado en el número de casos que atendía con un corto personal.

Como usted sabe las reclamaciones que debió haber recibido el Departamento del Trabajo, en específico los casos de pérdida de empleo, no es un asunto que cualquier empleado esté adiestrado a atender”, dijo a preguntas del senador Cirilo Tirado.

“No es sorpresivo el hecho de que en un principio haya sido más lento el proceso porque fue un proceso para el que el Departamento del Trabajo no estaba preparado. Ahora, me imagino, que le corresponderá al nominado ver…qué él puede ir mejorando que pueda acelerarse ese proceso”, señaló Berríos Díaz.

Dijo que actualmente la Junta de Relaciones de Trabajo tiene pendientes a adjudicación 279 casos pendientes. Reconoció que, aunque no parece un número considerable de asuntos por dirimir, cada caso puede involucrar un gremio con 3,000 a 4,000. “Cada caso tiene un impacto sustancial sobre un grupo grande de empleados”, mencionó.

La mayoría de los casos ante su consideración son por incumplimiento de convenio, particularmente por incumplimiento de cláusulas económicas “que son las que más generan controversias entre las partes”. La dependencia tiene un presupuesto de $1.3 millones y una plantilla de 17 empleados.