Keren Riquelme se mantiene firme en que quiere mantenerse en la contienda electoral para ocupar la silla que dejó vacante el senador Larry Seilhamer, aunque probablemente no ocupe el escaño por un solo día.

La aspirante competirá el 9 de agosto en dos eventos electorales: la primaria general, en que intentará llegar entre los primeros seis candidatos del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la carrera por senador por Acumulación y también participará en una elección especial contra Wilson Colón Rivera y Eugenio Matías para llenar la vacante de Seilhamer, quien renunció a su posición en enero.

Ni Colón Rivera ni Matías figuran en la papeleta de la primaria. Esto significa que cualquiera de los tres que gane la elección especial estaría cobrando alrededor de $6,000 mensuales entre septiembre y diciembre sin prácticamente realizar trabajo alguno como funcionario electo.

“Hemos recibido en el equipo de trabajo cientos de llamadas de personas que están confundidas, a veces hasta molestas con el proceso porque no lo han entendido. Ha causado una confusión. No están muy al tanto del proceso electoral de abrir una candidatura, cuando se cierra y el tiempo que hay para radicar”, dijo Riquelme a El Nuevo Día.

Riquelme estaba lista para ocupar la silla de Seilhamer en enero cuando en el PNP le indicaron que no sería posible simplemente darle la silla de Seilhamer al haber llegado tercera en la elección especial de noviembre en que fueron electos nuevos senadores Héctor Martínez y William Villafañe.

Así, Riquelme radicó su candidatura para ser la nueva senadora del PNP y el último día de radicación también se apuntaron en la contienda Colón Rivera y Matías. De estos dos aspirantes no haber radicado sus candidaturas, Riquelme hubiese sido declarada la nueva Senadora. Eso es precisamente lo que ocurrió con Matías Rosario, quien fue el único candidato a la vacante de Nazario.

La elección especial de Riquelme, Colón Rivera y Matías estaba pautada originalmente para el 29 de marzo, luego se movió al 26 de abril y finalmente para el 9 de agosto.

“La gente entendía que, como la silla de Larry Seilhamer se vació primero y fui la primera en radicar, debí haber entrado primero (al Senado)”, dijo Riquelme.

Sin embargo, aunque dice que su electorado está confundido, Riquelme ha rechazado renunciar a participar en una elección especial que básicamente no tiene ningún significado.

Según ella, la elección sí tiene su valor.

“Yo lo veo como una oportunidad. Vengo de trabajar pormás de 20 años en el servicio comunitario y la silla senatorial, aunque no estés en la Asamblea Legislativa, te abre las puertas y da más peso para una poder ayudar en momentos tan críticos”, argumentó Riquelme.

Cuando se le indicó que ya ha logrado ese trabajo sin ser senadora, Riquelme insistió en que el escaño “te abre más puertas”.

“Hay personas que pueden pensar que no tiene sentido, pero se tiene que llenar esa vacante”, agregó.

De prevalecer, Riquelme no participaría en sesiones legislativas, no participaría en vistas públicas y no tendría oficina. No obstante, cualificaría para devengar un salario de $6,000 mensuales.

Sin embargo, cuando se le preguntó si renunciaría a ese salario, dijo que lo consideraría si logra asegurar una posición en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla, donde imparte un curso de lingüística.

Riquelme también tiene un contrato en el Senado como Coordinadora Interagencial.

¿Renunciaría al salario?, le preguntó El Nuevo Día.

“Bueno, de tener la posibilidad de yo poder ejercer en la academia para ganarme la vida… si pudiera tener un destaque en la universidad”, respondió al presentar el escenario en que podría renunciar al salario de senadora.

Si no pudiera trabajar como profesora universitaria, sí podría hacer campaña a tiempo completo con su salario como legisladora.

De sí lograr su cometido, Riquelme estaría trabajando como profesora universitaria en medio de lo que sería su primera campaña política, donde buscaría entre los primeros seis candidatos por Acumulación, compitiendo con figuras como Thomas Rivera Schatz, Carlos Rodríguez Mateo, Evelyn Vázquez, Gregorio Matías Rosario, Itzamar Peña, Héctor Martínez, William Villafañe y Alba Iris Calderón. En esa papeleta tiene el número 7 asignado y en la elección especial tiene asignado el número 1.

¿Podrá trabajar en medio de la campaña?, se le insistió.