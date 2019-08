Aunque hace 12 días Ricardo Rosselló salió oficialmente de La Fortaleza, el exgobernador no ha podido desconectarse de la gestión del gobierno que dirigió.

Así lo afirmaron dos expertos en Administración Pública consultados por El Nuevo Día que coincidieron en que la actividad constante del ex primer ejecutivo en la red social Twitter deja claro que este ha sido incapaz desapegarse del puesto que ocupó, lo que representa un reto para la actual gobernadora, Wanda Vázquez, en su intención de desligarse de la administración de Rosselló.

Desde el 3 de agosto hasta el mediodía del 14 de agosto, el exgobernador ha compartido 69 retweets sobre los trabajos que realizan La Fortaleza y las agencias gubernamentales, tal y como lo hacía antes de tener que abandonar el cargo presionado por dos semanas de intensas protestas en su contra.

Para el licenciado Víctor Rivera Hernández, la actitud de Rosselló envía un mensaje de que está interviniendo en la gestión pública.

“Para la administración pública, esto es fatal porque pudiera ser que algunos funcionarios públicos, algunos jefes de agencia, y algunos legisladores incluso, todavía estén en una conexión no solamente con el gobernador, sino con sus pocas políticas y con lo que fue, aunque exigua, una pauta direccional”, sostuvo el también exsecretario del Departamento del Trabajo.

Rivera Hernández estableció que ese mensaje es “peligroso” porque le suma mayor inestabilidad al país, a la vez que indicó que su comportamiento responde a una falta de madurez personal y política.

“El gobernador no lo ha entendido y parece ser entonces que hay una enajenación a todo lo que en efecto ocurrió y que fue una gran vergüenza para el país ante el mundo. Al parecer, para el único que no ha tenido una consecuencia real de circunspección, de cuidado, y de seriedad, ha sido para él”, apuntó.

Generalmente, cuando los gobernadores salen de su cargo se retiran de los medios de comunicación y de la vida pública por un tiempo determinado para brindar un espacio al nuevo jefe de gobierno para que establezca su política pública.

Este no ha sido el caso de Rosselló, pese a que salió de la isla junto a su familia tras la renuncia.

Ante esto, el excatedrático de la Escuela de Administración Pública del Recinto de Río Piedras de la Universidad de PuertoRico (UPR) Mario Negrón Portillo dijo que no le sorprenden las acciones de Rosselló, pues está actuando desde el dolor de una persona que fue expulsado de la gobernación por el pueblo.

Igualmente, coincidió con Rivera Hernández en que su presencia activa en las redes sociales afecta la gestión del gobierno.

“En el mundo de ángeles, que no es el que nosotros vivimos, estas cosas no deberían suceder, pero desgraciadamente este tipo de cosas suceden sobre todo en el caso de Rosselló, que es alguien que sale en desgracia y que piensa que se quedaron en el tintero un motón de cosas que le hubiera gustado hacer”, dijo.

Negrón Portillo también señaló que los mensajes compartidos por Rosselló pudieran interpretarse como una provocación por parte de los sectores que le exigieron su renuncia luego que se divulgó el chat de Telegram que compartía con sus principales asesores y donde se enviaban mensajes misóginos, homofóbicos y contra políticos y periodistas.

“Mucha gente podría pensar que este hombre está tratando de establecer pauta y direcciones y estoy seguro de que mucha gente lo pudiera ver como una provocación”, aseguró el profesor.

Ante ese panorama, ambos expertos opinaron que Rosselló debe desistir de mantenerse activo en los medios de comunicación y las redes sociales ante el reclamo que le realizó el pueblo hace apenas tres semanas atrás.

“Me parece que el país pide a gritos una pausa de la presencia mediática de Ricardo Rosselló. La deuda de vergüenza que él tiene con Puerto Rico es tal que quizás él no se da cuenta de la indignación que cada una de estas expresiones causa en el país y del cansancio y del rechazo a su persona y a sus reacciones que no están a tono con lo que se supone haya sido la conducta de un exgobernador”, aseguró Rivera Hernández.

Por su parte, la abogada y experta en redes sociales Julizzette Colón Bilbraut defendió el derecho de Rosselló a utilizar su cuenta de Twitter, pero reconoció que el exgobernador debe desistir de publicar por el momento contenido relacionados a la gestión gubernamental.

“Lo menos que debería estar haciendo es retuiteando gestiones de gobierno como si todavía fuera el gobierno de él”, indicó.

Colón Biltraut también destacó que es necesario que Puerto Rico establezca una reglamentación sobre las redes sociales de las agencias gubernamentales y la de los gobernadores, así como existe en el gobierno federal, donde los funcionarios tienen que tener aparte de su cuenta personal una de carácter oficial.

“Creo que dada a las circunstancias de como esto se dio (la salida del gobernador) hubo un tipo de auditoría para entregarlas, pero yo supondría que esto tiene que tener algún tipo de estructura y de buena práctica”, dijo.

El reto de Wanda Vázquez ante el apego de Rosselló

La presencia de Rosselló en las redes sociales compartiendo lo que hace el gobierno se produce a la vez que Vázquez intenta distanciarse de las acciones que tomó su antiguo jefe.

Negrón Portillo aceptó que el comportamiento del ex primer ejecutivo “no le viene bien a la gobernadora” y dijo que Vázquez tendrá que reforzar su mensaje de que escuchó los reclamos del pueblo y hará cambios trascendentales en las estructuras de poder.

“Ella tiene que seguir empujando su narrativa y cuál es su estilo y lo que tiene pensado hacer”, indicó.

Mientras, Rivera Hernández apuntó que la gobernadora debe “ignorar” por completo las actuaciones de Rosselló y asumir todos los poderes que le confiere el cargo al que juró hace una semana, pues, según el licenciado, tiene la oportunidad de devolverle la credibilidad al gobierno.