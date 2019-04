La alcaldesa de Gurabo, Rosachely Rivera, dijo ayer que no existe rencilla alguna entre ella y Eleuterio Álamo, producto de la primaria en la que ambos se enfrentaron en 2017.

Relacionados: El Senado pone trabas a nuevo jefe de Educación

Pero, a preguntas de El Nuevo Día, la alcaldesa no precisó si Álamo es la persona idónea para ocupar el cargo de secretario interino de Educación.

“Eso es una decisión del gobernador, que yo respeto. No ha existido ninguna rencilla como tal. Ni hay ningún tipo de situación particular. Él trabaja para el Departamento de Educación. Yo no tengo comunicación con él (Álamo)”, dijo.

“Él (está) en su trabajo y yo enfocada en mi trabajo hacia mi pueblo”, puntualizó la alcaldesa, que ocupa el cargo desde abril de 2017 tras una elección especial.

En ese entonces, Rivera recibió el aval del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Ayer, el presidente senatorial notificó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que el nombramiento de Álamo como secretario interino de Educación es ilegal.

“Él está haciendo esa evaluación y un criterio de cómo debe hacerse un nombramiento. No lo puedo atar al asunto de la primaria. No lo veo conveniente. Tampoco, he hablado con el presidente. Eso (la primaria) ya pasó. No debe haber esa rencilla”, dijo la alcaldesa.

Sostuvo que la última vez que vio a Álamo fue durante una actividad del Partido Nuevo Progresista con motivo del plebiscito celebrado en junio de 2017.

La alcaldesa aclaró que Álamo no tuvo aspiraciones políticas en dos ocasiones, sino en cuatro. La primera fue en 2003 para intentar presidir el PNP en Gurabo.