En una votación fuera de líneas partidistas, la Cámara de Representantes aprobó hoy, lunes, la resolución legislativa que autoriza a la Legislatura investigar el uso de los fondos y las inversiones de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela).

La Resolución de la Cámara 1386 obtuvo 35 votos favor, contando los de los compañeros de Partido Popular Democrático (PPD), Lydia Méndez y José “Conny” Varela. Este último al asumir un turno durante la discusión de la pieza legislativa argumentó que respaldaba la medida, ya que varias auditorías -algunas independientes- han reflejado la solidez económica de la Aeela.

“No hay problema que investiguen luego que sea una investigación seria y responsable y que busque solamente proteger los dueños de la Asociación que somos los socios, empleados del ELA”, sostuvo Varela.

El representante popular Luis Vega Ramos -quien votó en contra de la medida- cuestionó la “obsesión” de la Cámara en inmiscuirse en los asuntos de la Aeela y argumentó que las verdaderas intenciones detrás de la resolución son “traer por la cocina” el proyecto de la Cámara 1057, de la autoría de la representante Lourdes Ramos.

“A quién protegen en esta cámara. Debilitar a la Aeela le hace daño a Puerto Rico, le hace daño a los servidores públicos…No se ha podido producir un solo señalamiento, al menos del 2009 al sol de hoy, que amerite el esfuerzo, el enojo, el desdén, la obsesión de esta Cámara de representantes con los asuntos internos de la Aeela y sus socios y con el funcionamiento de esa institución que a todas luces está funcionando muy bien, thank you very much”, dijo Vega Ramos.

El Proyecto de la Cámara 1057 -que fue derrotado en el Senado- destituía los directivos de la Aeela, dejando bajo el control del gobierno la suerte de unos $2,875 millones en activos y ahorros propiedad de miles de empleados públicos y jubilados.

“Compórtense un poquito más como Thomas Rivera Schatz y los compañeros en el Senado que pararon este proyecto que era malo y ahora ustedes lo quieren traer por la cocina…háganle caso que en esta tiene razón. Quién iba a decir que yo iba a tener que decirles que actuaran como Thomas Rivera Schatz en este hemiciclo con un tema que terminara en ELA”, puntualizó en referencia a la medida de Ramos, quien no estuvo presente en la discusión de la medida, auqnue llegó para la votación final electrónica.

La resolución aprobada ayer, de la autoría de Jorge Navarro, surge luego que el liderato del sindicato cuestionara los manejos del director ejecutivo de la entidad, Pablo Crespo. Al respecto, Vega Ramos dijo que “los conflictos sindicales tienen un cauce institucional para llevarse a cabo”.

Entre los cuestionamientos de la unión, está la inversión hecha en el proyecto Café Mi Aeela. El sindicato ha alegado que la inversión fue millonaria, sin embargo, Crespo sostiene que fue de $100,000.

Han denunciado también reclasificaciones de empleados y aumentos de sueldo a personal gerencial. “Tenemos todo el derecho de investigar o cuestionar cualquier situación que no surge de un capricho de este legislador… fueron los mismos empleados de la Aeela”, señaló Navarro.