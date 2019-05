La Cámara de Representantes aprobó a viva voz esta tarde un proyecto de ley que declara como política pública la defensa de las pensiones de todos los retirados del gobierno de Puerto Rico.

El Proyecto de la Cámara 1016, de los representantes del Partido Nuevo Progresista José "Quiquito" Meléndez y Carlos "Johnny" Méndez, originalmente radicada el 17 de agosto del año pasado. En su texto se reconoce que las intenciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son aplicar un recorte de un promedio de 10% sobre todas las pensiones de más de $1,000.

"No obstante, y siendo la política pública de esta administración, proteger el futuro de nuestros servidores públicos, entendemos apropiado tomar todas las medidas legales a nuestro haber para cumplir con el mandato expreso de esta Ley. Por ello, en aras de salvaguardar la continuidad íntegra del pago de las pensiones de todos los retirados del servicio público que fueron participantes de los distintos sistemas de retiros previamente existentes, se declara como política pública extender las antes mencionadas protecciones acudiendo a todos los foros judiciales que sean necesarios para lograr tales fines", lee la pieza legislativa.

En el proyecto se designa al secretario de Justicia como el "principal funcionario de ley y orden" encargado de promover el cumplimiento y la ejecución de la propuesta ley en demandas y procesos civiles, además de procesos administrativos.

A preguntas, Meléndez indicó que la secretaria de Justicia está facultada para tomas las acciones necesarias para hacer cumplir la ley, "pero ahora la política pública".

"El proyecto recoge la política pública de defender las pensiones en cualquier foro. No estamos asumiendo la representación legal de un pensionado, pero se puede demandar y así establecemos la política pública", dijo Meléndez.

Esta tarde también se aprobó a viva voz en el hemiciclo de la Cámara la Resolución Concurrente 101, radicada por Méndez y miembros de la mayoría penepé que básicamente tiene el mismo fin del proyecto de ley: que la Asamblea Legislativa rechace cualquier intentó de la JSF de recortar las pensiones a partir del 1 de julio del 2020.

"No habrá ni hay la intención de la Cámara de Representantes.... no vamos a aprobar ni mucho menos si el Ejecutivo envía una medida, a esos fines. No vamos a firmar ni radicar medida alguna que lleve a una reducción de las pensiones de nuestros retirados", dijo Méndez esta tarde durante un turno en el hemiciclo. "Los retirados no tienen la culpa de las malas determinaciones tomadas en administraciones pasadas".

Méndez insistió en que hay dinero suficiente en el Fondo General para cumplir con las pensiones tal y como está fijadas.

En un aparte con periodistas, Méndez insistió en que la JSF se ha "excedido" en sus poderes.

"Aquí la Junta ha querido gobernador y mandar esto para aquí y esto para allá y esa no es la función", dijo. "Si quiere seguir gobernando, va a tener que seguir lidiando con nosotros. Vamos a cumplir con nuestro deber constitucional de establecer política pública. Si alguien quiere cambiar algo, entonces que lo hagan enmendando el presupuesto o sometiendo su propio presupuesto".

Preguntado por qué actuaron ahora sobre un proyecto radicado en agosto, Méndez argumentó que él "cree en el diálogo" y que "hablando la gente se entiende", pero ante los caprichos y la posición "empecinada" de la JSF había que actuar. Según dijo, el Proyecto de la Cámara 1016 "autoriza" al gobernador a entablar litigios contra la JSF, aunque en otras ocasiones el gobernador no ha necesitado autorización de la Legislatura para radicar pleitos contra el ente fiscal.

"Ahora lo estamos autorizando expresamente", dijo Méndez.

En el caso del portavoz popular, Rafael "Tatito" Hernández, aprovechó durante su turno en el debate para recordarle a la mayoría penepé cómo el gobernador celebró en marzo de 2017 la aprobación del plan fiscal de entonces donde se incluía el recorte a las pensiones.

"Justicia tardía no es justicia". "Dos años más tarde, después que el gobernador, con mucha candidez hace unos días le comunicaba al país su preocupación de que cada hogar de Puerto Rico hay un retirado… él no se está preocupando por los retirados, está preocupado por perder esos votos", dijo Hernández.

El representante independentista Denis Márquez se opuso a la resolución concurrente al argumentar que en la Exposición de Motivos hay señalamientos, que describió como una "apología a la ciudadanía americana" le impiden votar a favor. Sí favoreció el proyecto de ley, pero anticipó que la JSF lo vetará.

"La redacción de la resolución en dos aspectos, el unirse a las acciones de tomar acciones que desconocemos y su ambigüedad, de entrada, nos hace oponernos a la misma', dijo Márquez.

“Todos, rojos y azules son culpables de la bancarrota del Sistema de Retiro de Puerto Rico”, dijo. “Estoy a favor de defender el Sistema de Retiro, pero hay que defender que no se reduzcan las aportaciones a los planes médicos, que se defienda el Bono de Navidad y el sistema de retiro de la Universidad de Puerto Rico”, agregó.