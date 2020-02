La Cámara de Representantes devolvió hoy a la Comisión de Transportación e Infraestructura una medida legislativa que fijaría como un delito menos grave el interrumpir o bloquear de forma concertada el tránsito por las vías públicas de país, tal y como ocurrió en el verano del 2019 cuando miles de puertorriqueños cerraron el paso en las principales avenidas de Puerto Rico reclamando la salida de Ricardo Rosselló Nevares de la gobernación.

La Cámara baja devolvió el proyecto luego que su discusión no generó favor entre el pleno en la sesión llevada a cabo hoy, lunes.

Durante la discusión, el Proyecto de la Cámara 1151, de la autoría de los representantes Michael Abid Quiñones y Félix Lasalle Toro, fue rechazado por las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), así como por el legislador independiente Manuel Natal. Mientras, ningún miembro de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) asumió un turno para defender la medida o favorecer su aprobación.

El portavoz del PNP, Gabriel Rodríguez Aguiló, explicó que Quiñones solicitó la devolución de la medida en un intento por subsanar sus deficiencias. “La intención de los autores es que se puedan trabajar a medida”, sostuvo el legislador al añadir que le pieza legislativa es salvable.

“Como está el proyecto presentado podría levantar ciertas controversias, pero la libertad de expresión tampoco puede poner en peligro la vida de un ser humano ni tampoco puede poner en entredicho la buena imagen de Puerto Rico ante el mundo…tiene que haber un balance y ese balance se puede dar”, insistió.

Rodríguez Aguiló indicó que entre las sugerencias que compartió con Quiñones está el que se limite las zonas en las que se penalizaría la protesta, ya que la prohibición es muy amplia.

“Yo le sugerí que evaluaran, por ejemplo, el que no se permita bloquear los aeropuertos y los hospitales. Son áreas esenciales que no se deben bloquear en ninguna circunstancia…eso es una enmienda que se puede trabajar y que no esté tan abierto como está ahora”, expresó.

El representante del PIP, Denis Márquez, sostuvo que la pieza legislativa -tal y como estaba propuesta- violenta el derecho constitucional de libertad de expresión y criminaliza la protesta y la disidencia.

“Todos los días en Puerto Rico se utilizan las calles para expresarse. Establecer esto como un delito menos grave no es otra cosa que decirle a la inmensa ciudadanía que su ejercicio de libertad de expresión está subordinado y es un delito”, señaló.

“No aprueben un (proyecto) absurdo porque le va a aplicar a todos, pero yo sé que lo quieren aprobar o lo proponen porque al fin y al cabo no nos vamos a olvidar del verano del 19 que llenamos las calles, llenamos las avenidas. Es un ejercicio fútil…pero sobre todo es un ejercicio vengativo”, agregó.

A pesar de que el informe fue sometido con una opinión positiva, el Departamento de Justicia había advertido, según consta en el documento, que el Estado no puede prohibir absolutamente las actividades de expresión o reglamentar el contenido de estas cuando se celebren en aquellas áreas consideradas “foros públicos tradicionales”, como las aceras, calles y parques.

“El Estado no puede suprimir de manera total y absoluta el ejercicio de la libre expresión legitima y compatible”, agrega el documento que aun así favorece la aprobación de proyecto.

El portavoz del PPD, Rafael “Tatito” Hernández, asumió un turno en contra de la medida en representación de la delegación popular.