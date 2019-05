La muerte del exgobernador por el Partido Popular Democrático (PPD) Rafael Hernández Colón levantó hoy, jueves, múltiples reacciones en el mundo político de la isla.

Hernández Colón falleció a sus 82 años esta mañana, a las 7:50 a.m., en su residencia tras ser diagnosticado con cáncer en la sangre en diciembre.

A continuación las reacciones:

With the passing of Rafael Hernández Colón, Puerto Rico has lost of of the giants of its modern political history.



I'm praying for his wife, Nelsa, and his entire family.



My full statement is below. pic.twitter.com/Uj9D2Js6Ob — Rep. Nydia Velazquez (@NydiaVelazquez) May 2, 2019

Mis condolencias a la familia del exgobernador Rafael Hernández Colón ante su partida terrenal. Descanse en paz. pic.twitter.com/BRlpekrErf — Ángel Pérez Otero (@angelguaynabo) May 2, 2019

Comienza la vista sobre #PROMESA y @FOMBPR del @NRDems presidida por @RepRaulGrijalva con un minuto de silencio por #RafaelHernandezColon pic.twitter.com/yl2yosRewn — Luis Vega Ramos (@luisvegaramos) May 2, 2019

Hasta luego a un amigo, mentor, ejemplo e inspiración. Rafael Hernández Colón fue un hombre bueno, leal al país y al Partido Popular. Hoy lloramos su partida, pero damos gracias a Dios por su vida y su inmenso legado. Descansa en paz, mi líder. pic.twitter.com/MzJazvZNuR — Jorge Colberg Toro (@ColbergLatigo) May 2, 2019

Nuestro más sentido pésame a la familia del ex gobernador y gran amigo Rafael Hernández Colon Agradecemos su dedicación y compromiso siempre con Puerto Rico. Elevamos una oración al Todopoderoso por su eterno descanso y pedimos fortaleza y paz para su esposa , hijos, familiares — Manuel Cidre (@MCidre) May 2, 2019

Gracias Rafael por haber estado disponible con sabios consejos para nosotros.Hoy Morovis y Puerto Rico lloran tu partida y atesoran tu ejemplo de servidor público. ¡Descansa en paz! pic.twitter.com/hDPE8bMnJb — Alcaldesa Morovis (@CarmenMorovis) May 2, 2019

Nos unimos en este momento al país en su pésame a la familia del Ex Gobernador de Puerto Rico Don Rafael Hernández Colon. Nuestro abrazo a toda la familia Hernández Mayoral. Que descanse en PAZ. pic.twitter.com/5wa26YzkpM — José Sánchez alcalde Manati (@josesanchezus) May 2, 2019

En el día de hoy Puerto Rico pierde a una de las figuras más importantes en su historia moderna. Rafael Hernández Colón fue parte integral del Puerto Rico moderno y su fallecimiento será sentido por todo un pueblo. Descanse en paz. — Johnny Méndez (@JohnnyMndez36) May 2, 2019

Me uno a la enorme tristeza que siente todo el pueblo de Puerto Rico ante la muerte de una de las más grande figuras políticas del siglo XX. ¡En paz descanse Rafael Hernández Colón! https://t.co/768N1oVUYP — Angel Rosa (@ProfAngelRosa) May 2, 2019

Lamentamos profundamente la pérdida de uno de nuestros más importantes e influyentes líderes. Rafael Hernández Colón dedicó su vida a Puerto Rico y a nuestro Partido Popular Democrático. Gracias por tanto Rafael. Descansa en paz! pic.twitter.com/ArNmjreabC — Aníbal José Torres (@anibaljosepr) May 2, 2019

Nuestro abrazo a la Familia Hernández Mayoral ante el fallecimiento de nuestro eterno gobernador Rafael Hernández Colón. — César Hdez Alfonzo (@CesarHndez) May 2, 2019

Mi más sentido pésame a la familia y seres queridos del ex gobernador Rafael Hernández Colón ante su fallecimiento en la mañana de hoy. Sin duda hoy Puerto Rico perdió un líder de convicciones inquebrantables. https://t.co/y2f7WWoYnK — Miguel Romero (@Miguel_Romero_) May 2, 2019

Puerto Rico pierde hoy a un orador elocuente, a un distinguido profesor de derecho con cuyos libros estudie. Perdemos a un hombre de estado, de familia ejemplar q guió los caminos de nuestra isla x décadas desde la Fortaleza y el senado como un líder joven y decidido #QEPDRHC — Jenniffer González (@Jenniffer2012) May 2, 2019

Que descanse en paz. RPP pic.twitter.com/xoA28FrBQG — Roberto Prats (@robertoprats) May 2, 2019

PONCE está de luto. Puerto Rico pierde a un gran líder y yo pierdo a un amigo y consejero. — Mayita Meléndez (@mayitaalcaldesa) May 2, 2019

Sentido pésame ante la pérdida del Honorable Exgobernador de Puerto Rico Lcdo. Rafael Hernandez Colon. Le precede un legado que sirve de testimonio y enseñanza a todo Puertorriqueño. Nuestras oraciones de fortaleza están con sus hijos y toda la familia. — MILAGROS CHARBONIER (@TATACHARBONIER) May 2, 2019

Mi más sentido pésame a la familia del exGobernador Rafael Hernández Colón. Que su fe inquebrantable les provea la fortaleza para enfrentar esta triste pérdida. — Juan Dalmau (@juandalmauPR) May 2, 2019

We all mourn the loss of a statesman and leader, Gov. Rafael Hernández Colón, who gave his life to public service in Puerto Rico. My prayers and thoughts are with his family and the Island. — Natalie Jaresko (@njaresko) May 2, 2019

Don Rafael Hernández Colón, es un ejemplo para todos los servidores públicos, pues aún desde su retiro del gobierno, continuó aportando y ayudando a las nuevas generaciones. Descanse en paz, querido Gobernador. RLL pic.twitter.com/f8LIdrS51E — Rossana López León (@rossana_pr) May 2, 2019

Hoy Puerto Rico pierde a uno de sus hombres más comprometidos con su Pueblo, Rafael Hernández Colón. pic.twitter.com/ojnXOF2EcB — Héctor O'Neill (@oneillalcalde) May 2, 2019

Su profundo amor por Puerto Rico y compromiso, le permitieron escribir importantes capítulos de la historia de nuestro... Posted by David Bernier on Thursday, May 2, 2019

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ante fallecimiento del exgobernador: “Hoy Puerto Rico amanece con la triste noticia de que falleció el exgobernador y expresidente del Senado, el amigo, Rafael Hernández Colón. Una figura, que por su trayectoria política, provocaba el respeto de todos los sectores del País sin importar la ideología política”.

El presidente de la Asociación de Alcaldes Joe Román comunicó: "Soy producto de ese líder que inspiraba, de ese líder que llegaba a los campos de esta patria puertorriqueña y era de tú a tú".

El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, expresó que: "El país siente profundamente la partida física del Lcdo. Rafael Hernández Colón, un servidor público que dedicó casi toda su vida al servicio del país. Hombre de gran visión que en su momento y con la más cruel oposición fueron combatidos... Cuando un amigo se va, deja un espacio vacío y eso es lo que ha dejado en el pueblo de Puerto Rico, la partida de Don Rafael Hernández Colón una persona que siempre dijo presente, como lo hizo a sus 28 años, cuando comenzó en el servicio público como Secretario de Justicia, luego como Presidente del Senado y Gobernador de Puerto Rico".

El senador demócrata Bob Menéndez: "Hoy, me uno al pueblo de Puerto Rico, a los puertorriqueños en Nueva Jersey y en todo el mundo en expresar mis condolencias por el fallecimiento del ex gobernador Rafael Hernández Colón. Uno de los gobernadores más distinguidos de Puerto Rico, la vida y el legado de Hernández Colón marcó el curso de la historia de la isla y la vida de sus habitantes. Sin importar las creencias políticas o posición ideológica sobre el estatus de Puerto Rico, nadie puede negar que el Gobernador Hernández Colón fue un verdadero incansable servidor público cuyo amor por Puerto Rico y su gente nunca fue interrumpido. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Lo extrañaremos."

El exalcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo dijo: "Lo vi ganar y perder elecciones como nadie en el país".

El alcalde de Cayey y expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Rolando Ortiz Velázquez: “Hoy nuestra Ciudad de las Brumas mantiene sus banderas a media asta y con el alma triste, lamenta la partida de quien fuera un gran amigo de nuestra ciudad. Don Rafael Hernández Colón, gobernador por tres términos y presidente del Senado, ha fallecido. Rafael tenía un especial cariño por nuestro barrio de Jájome, donde ubica la casa de campo de los Gobernadores, desde tiempos de Muñoz”.

Google+ ✉Email El exgobernador Rafael Hernández Colón nació el 24 de octubre de 1936 en Ponce. Obtuvo su grado de Derecho en el 1959, mismo año que ingresó al Colegio de Abogados.

El exgobernador fun un ferviente defensor del Estado Libre Asociado durante toda su vida política.

En 1969 fue nombrado presidente del Partido Popular Democrático, cargo que mantuvo por unos 18 años.

En el 1968, fue electo senador por el PPD y en el 1969 fue nombrado como el sexto presidente del Senado.

Previo a fungir como gobernador, Hernández Colón fue nombrado como secretario de Justicia por el entonces gobernador Roberto Sánchez Vilella.

Hernández Colón fue electo gobernador de Puerto Rico por primera vez en el 1972.

Para el 1974, fue seleccionado como uno de los 150 Líderes Más Destacados del Mundo por la revista “Times”.

Fue reelecto a un segundo término en el 1984 y a un tercero en el 1988.

Como parte de su política pública durante sus años en la silla ejecutiva, Hernández Colón impulsó la Ley de Municipios Autónomos de 1991 con el fin de descentralizar los poderes del gobierno central.

Para el 80 aniversario del ELA, el exgobernador dijo que “el buen gobierno se tiene que ejercer con los instrumentos que provee el Estado Libre Asociado”, el cual es, según el exgobernador, ultrajado por el gobierno actual.

En el 1977, perdió la reelección a la gobernación tras ser superado por el novoprogresista Carlos Romero Barceló.

En 1979 desarrolló un plan estratégico para el desarrollo integral de Puerto Rico llamado La Nueva Tesis. (ELNUEVODIA.COM)

Su gobierno también estableció la Sección 936 al Código de Rentas Internas de Estados Unidos con el propósito de fomentar el desarrollo industrial de Puerto Rico.

Posee 10 Doctorados Honoris Causa de instituciones en Puerto Rico, Estados Unidos y España.

“Cuando un gobernador anuncia que no va a postularse para la reelección, pierde su efectividad y por lo tanto la autoridad que necesita para gobernar eficazmente”, sostuvo Hernández Colón sobre la decisión de García Padilla de no buscar la reelección.

Asimismo, respaldó ávidamente la candidatura a la gobernación de Alejandro García Padilla para el cuatrienio de 2012-2016 y defendió las decisiones de esa administración, así como a su reelección como gobernador.

Entre sus últimas apariciones públicas, Hernández Colón asistió al funeral del expresidente del PPD, Héctor Ferrer, quien falleció el 5 de noviembre de 2018 tras su lucha contra el cáncer. Facebook

El alcalde de Hormigueros Pedro García Figueroa expresó sus condolencias: “Con mucho pesar y tristeza, mi familia, mi pueblo, la legislatura municipal y este servidor nos unimos a la pena que embarga a toda la familia del gran puertorriqueño y ex gobernador Rafael Hernández Colon”.

El alcalde de Añasco Jorge E. Estévez Martínez comunicó que: "Mi familia y yo, al igual que el pueblo de Añasco, recibimos con mucho pesar, la noticia del fallecimiento del ex gobernador Rafael Hernández Colón. A su esposa Nelsa López, a sus hijos José Alfredo, Rafael, Dora y Juan Eugenio y demás familiares vaya nuestro más sentido pésame y un sincero abrazo de solidaridad en este momento de dolor".

El congresista José Serrano expresó: "Puerto Rico lamenta el fallecimiento de una de sus figuras más importantes en los últimos 50 años, el ex gobernador Rafael Hernández Colón. Hernández Colón fue un hombre de estado, el gobernador más joven en la historia de Puerto Rico y un hombre que dedicó su vida al servicio público. Lo respeté profundamente como persona y su liderazgo a lo largo de los años. Mis pensamientos y oraciones están con su familia, su esposa, sus hijos y sus nietos, y sus seres queridos".

El alcalde de Humacao, Marcelo Trujillo Panisse manifestó que: “Más que nuestro eterno gobernador, perdí a mi gran amigo. Mi familia se une al dolor por una pérdida irreparable. Puerto Rico tiene una deuda de gratitud contigo Rafael. Celebremos y respetemos tú legado.”

El alcalde de Hatillo, José Chely Rodríguez: "A nombre de todo el pueblo de Hatillo, queremos expresar nuestro más sentido pésame a la familia de nuestro ex gobernador, Rafael Hernández Colón; un hombre que luchó por nuestro pueblo y por Puerto Rico dando muestra de lo que es servicio público y calidad de vida adelantando causas para el servicio de nuestro pueblo. Mucha fuerza a los familiares y también allegados cercanos que conocieron personalmente la figura de este gran hombre, ser humano bondadoso que con mucha humildad dio servicio, entrega y compromiso apartando cualquier ideal político".

El alcalde de Guaynabo Angel Pérez Otero destacó que: “Hernández Colón fue una figura importante de nuestra historia política y de gobierno. Líder de vanguardia que desde muy joven demostró su sagacidad y habilidad como estratega político. Fue firme y elocuente debatiente, y líder influyente de su partido. A su esposa, Nelsa, sus hijos Rafael, José Alfredo, Dora, Juan Eugenio, sus nietos y demás familiares reciban nuestras sinceras condolencias y deseos de que estén rodeados de la solidaridad y amor de nuestro pueblo en este momento de duelo. Descanse en paz Don Rafael Hernández Colón”.