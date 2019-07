La Junta de Supervisión Fiscal publicó hoy una misiva dirigida a los presidentes legislativos de la Cámara de Representantes y el Senado, Carlos “Johnny” Méndez y Thomas Rivera Schatz, respectivamente, en la que le advierten que mañana impondrán un presupuesto para el año 2019-2020 que cumpla con el plan fiscal.

Aunque la misiva incluye el plazo de las 5:30 p.m. de hoy, domingo, a las 5:10 p.m. el presupuesto para el próximo año fiscal no había sido discutido y, por ende, no se había bajado a votación de los legisladores.

“Si la Legislatura no presenta un presupuesto AF20 que cumpla con el Plan Fiscal a más tardar 5:30 p.m. hoy, la JSAF no tendrá más remedio que desarrollar un presupuesto que cumpla con los requisitos y presentarlo al gobernador y la Legislatura antes del comienzo del nuevo año fiscal mañana (lunes)”, lee la publicación en las redes sociales del ente federal.

El Nuevo Día se comunicó con Edward Zayas, portavoz de la JSF, e indicó que el organismo reafirmaba la hora límite de las 5:30 p.m. de hoy.

Más temprano, los presidentes de la de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado, Antonio Soto y Migdalia Padilla, respectivamente, habían informado por separado que aprobarían hoy, domingo, un presupuesto de $9,624 millones para el año fiscal 2019-2020, unos $573 millones por encima al propuesto por la Junta.

Aunque el total del presupuesto de gastos del gobierno es igual al enviado por el gobernador Ricardo Rosselló, de $9,624 millones, el mismo sufrió unos ajustes, específicamente en los fondos destinados a las organizaciones sin fines de lucro y restablece ciertas partidas presupuestarias que quería el Ejecutivo.

Igualmente, el presupuesto reintegra al proyecto principal la partida de $286 millones para el pago de los Municipios Pay as You Go y otro $262 millones para la Administración de Seguros de Salud (ASES). La versión original aprobada por la Cámara ubicaba estas partidas en una resolución aparte, lo que no encontró apoyó en el Ejecutivo ni en el Senado.

La JSF se había expresado en contra del presupuesto enviado por el Ejecutivo por no cumplir con el plan fiscal.

En la misiva, firmada por la directora ejecutivo de la JSF, Natalie Jaresko, se establece que la Legislatura debía haber enviado el presupuesto para el año fiscal el 25 de junio, lo que no sucedió. Mientras, hoy era la fecha límite para que el ente federal enviara una certificación al Gobierno de que el presupuesto cumplía con el plan fiscal, si ese era el caso.