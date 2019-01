La Policía está trabajando una propuesta de proyecto de ley que atendería una de las principales quejas de los agentes activos actualmente: la falta de un seguro que cubra sus necesidades en caso de incapacidad ocupacional y no ocupacional.

En una vista pública celebrada en la mañana de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el comisionado de la Policía, Henry Escalera, dijo que se está trabajando con un borrador de proyecto a los fines de enmendar la Ley 127 de Incapacidad Ocupacional “para ampliar el concepto de lo que se considera cumplimento del deber”.

Esa ley cubre a servidores públicos, como policías que, a raíz de lesiones sufridas en el cumplimiento del deber, pueden tener acceso a un pago hasta ser vitalicio del 80% de su salario si se demuestra que la lesión les impide regresar al empleo. Todo empleado contratado antes del 1 de abril de 1990 tiene acceso al 100% de su salario, si cualifica.

“El artículo 2 de la ley muy restrictivo en cuanto a lo que es cumplimiento del deber. Es una salida legislativa”, indicó Escalera.

Escalera y otros representantes de la Policía se presentaron al Senado, citados por el senador Henry Neumann, quien busca investigar los efectos de la aprobación de la Ley 3-2013 que enmienda los beneficios de los empleados públicos. Entre otras cosas, antes de la aprobación de la ley un policía podía recibir hasta 40% de su salario por tiempo ilimitado -sujeto a revisiones cada dos años de la Administración del Sistema de Retiro- de encontrarse que no podía regresar al trabajo a raíz de situaciones no ocupacionales, como enfermedades y condiciones mentales no asociadas con el trabajo.

Con la ley 3-2013, se eliminó ese beneficio y se sustituyó por un plan privado obligatorio. La compañía seleccionada entonces, Met Life, ofrece un pago de 40% del salario limitado a dos años por condiciones “emocionales” y hasta cinco años, también con el pago de 40%, por condiciones físicas.

“Les quitaron unos derechos adquiridos y entendemos que es cuestión de enmendar leyes para que se pueda mejorar”, dijo Escalera al reconocer que existe insatisfacción en la Policía por la cubierta de la compañía.

“No fueron debidamente orientaos, están desprotegidos. Lo más que cubre son cinco años y si no puede regresar, tampoco puede retirarse y no tienen pensión. Están desprotegidos”, sostuvo el jefe policiaco.

A preguntas de Neumann, el personal citado reconoció que la Policía nada tuvo que ver con la negociación con Met Life, tarea que fue dejada en manos de la Administración del Sistema de Retiro (ASR). Desde entonces, reconocen desconocer por qué y en qué circunstancias el gobierno ha renovado el contrato de la compañía.

“A mi me interesa saber cuántas compañías licitaron, cómo fue el procedimiento”, dijo Neumann, quien cuestionó en varias ocasiones cómo se mantienen los mismos términos y condiciones a seis años de firmado el acuerdo con la compañía.

Cuando Hilda Rodríguez, analista de Recursos Humanos en la Policía, recordó que existe la Ley 127 de Incapacidad como alternativa para ciertos policías, el senador Miguel Romero le preguntó cuántos policías se habían beneficiado del estatuto desde el 2013 y no pudo contestar.

Esa ley cobija, por ejemplo, a policías que no pueden regresar al trabajo tras ser heridos en persecuciones y accidentes. “Hay casos”, se limitó a decir Rodríguez.

Romero mencionó como alternativa que personal de seguridad pública como Bomberos y Policía sean segregados del resto de los servidores públicos por las exigencias de sus respectivos trabajos y se beneficien de una cubierta mejorada.

“El remedio está en la cancha de nosotros”, intervino Neumann, quien dijo que citará a una próxima vista a la dirección de la ASR.