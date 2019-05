La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos, insistió hoy, lunes, en la necesidad de investigar las finanzas de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (Aeela) por unas supuestas irregularidades relacionadas al director de la entidad, Pablo Crespo.

Asimismo, indicó que en Aeela hay “una guerra entre populares”.

Según la legisladora, el representante novoprogresista Jorge “Georgie” Navarro será quien tendrá a su cargo la investigación, luego de que la mayoría de la Cámara Baja diera paso a una medida a esos fines.

Esta investigación se produce luego que el Senado derrotó en abril una medida de Ramos, el Proyecto de la Cámara 1057, que disponía colocar a Aeela bajo el control del gobierno.

Ese proyecto también disponía que el actual cuerpo directivo de Aeela, que se constituye según votan los empleados públicos en asamblea, se eliminaría para crear una junta de gobierno, cuyos integrantes serían seleccionados por los presidentes legislativos y el gobernador.

En 2011, Ramos también presentó con éxito una medida para "transformar" la entidad. No obstante, bajo la administración del gobernador Alejandro García Padilla se revirtieron esos cambios.

“Nosotros hicimos el mismo procedimiento porque ahora quieren invertir. Ellos invirtieron en el arroz, un fracaso, invirtieron en un café que no lo veo nunca en el supermercado, ellos invirtieron en el pasado en un plan médico y lo quebraron ellos mismos”, sostuvo en una entrevista radial (WKAQ - 580 AM).

La legisladora rechazó que esta investigación sea un intento adicional para intervenir en Aeela como parte de una guerra entre en el PNP y el Partido Popular Democrático (PPD) por el control de la entidad.

“Hay mucha gente que está diciendo que esto es una guerra de penepés y populares, y eso es falso. Tan pronto no se aprobó el proyecto en el Senado, hubo una conferencia de prensa empleados, hay una guerra de populares entre populares y ese no es mi problema. Porque cuando uno legisla, uno no legisla con color, uno legisla para proteger el dinero que está depositando ahí”, insistió.