El alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, radicó hoy, domingo, su candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) bajo el lema “Juntos Ganamos”, de cara a las elecciones generales de 2020.

Su mensaje de lanzamiento de campaña incluyó casi una veintena de propuestas que desglosamos a continuación:

- Eliminar el Departamento de Seguridad Pública

“A (la gobernadora) Wanda Vázquez la emplazo: El Comisionado de la Policía tiene que irse. La sombrilla de seguridad tiene que eliminarse y hay que hacerle justicia a la Policía. Si no lo hace, lo haré yo a partir el 2021”.

- Declarar un estado de emergencia para atender las muertes a causa de la violencia de género

“La situación de violencia que viven las mujeres del país es inaceptable, es necesaria la declaración de estado de emergencia que tanto tiempo llevan reclamando a oídos sordos de este gobierno”.

- Una transformación "radical" en la gobernanza

“… con total transparencia y rendición de cuentas. Esta transformación tiene que garantizar una educación pública de avanzada, con seguridad y justicia verdadera, con desarrollo económico y empleo estable para los jóvenes, que tenga un retiro digno para los adultos mayores y salud de calidad, descentralizando y delegando competencias a los municipios para llevar los servicios esenciales más cerca de la gente”.

- No reducir las pensiones de los empleados del gobierno

“Estamos convocados a restituir la credibilidad del gobierno; a conformar una nueva administración pública que proteja los servicios esenciales; defienda las pensiones de nuestros jubilados; proteja los derechos de todos y cada uno de nuestros ciudadanos”.

- Derogar la ley que viabiliza las escuelas chárter

“Hay que derogar la ley que viabiliza las escuelas chárter privando de recursos a los niños y niñas del sistema público y la ley que viabiliza los vales educativos poniendo en manos privadas los fondos que deben ir a nuestras escuelas”.

- Reestructurar y democratizar el Departamento de Educación

“Reestructuraremos y democratizaremos el Departamento de Educación, la prioridad del sistema de educación tiene que estar en el estudiante y el maestro”.

- Hacer de la Universidad de Puerto Rico el proyecto más importante

“Transformar la Universidad de Puerto Rico, nuestro proyecto más importante; custodio de la inteligencia del País. La Universidad necesita el compromiso inquebrantable, el apoyo absoluto y la defensa incondicional de quien gobierne”.

- No dejar sin seguro de salud a 200,000 puertorriqueños

“Tenemos que transformar la Salud. La salud no puede ser un negocio. El sistema de salud, como está, va a colapsar. Tenemos que tomar la decisión impostergable de garantizar acceso a servicios de salud a los más de 200 mil puertorriqueños que no cualifican para el plan del gobierno y aunque trabajan no pueden costear un plan privado”.

- No vender o privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica

“La buena administración requiere administrar la Autoridad de Energía Eléctrica con eficiencia y responsabilidad fiscal, sin entregársela a los grandes intereses, porque al final, es el pueblo quien paga las alzas en las tarifas”.

- Fortalecer las pequeñas y medianas empresas

“Esa transformación tiene que estar basada en incentivar el capital local con los mismos beneficios que los extranjeros”.

- Incentivar a empresarios jóvenes

“Incentivar el empresarismo joven mediante Zonas Libres de Impuestos para Jóvenes Empresarios, donde podamos extender decretos contributivos y poder ofrecer a nuestros jóvenes nuevas oportunidades para crear sus negocios”.

- Buscar la eliminación de las leyes de cabotaje aéreo

“La eliminación de las leyes de cabotaje aéreo también nos permitirá fortalecer la industria de aeronáutica del oeste del país, que ha demostrado tener muchas posibilidades de desarrollo”.

- Darle herramientas al cooperativismo para que puedan invertir en el desarrollo económico

“Cuando apoyamos al de aquí, creamos un fuerte eslabón de relaciones en la economía”.

- Desarrollar la industria del cannabis y el cáñamo

“Hay que desarrollar la industria del cannabis y del cáñamo de acuerdo con la tendencia mundial y regularizar adecuadamente sus operaciones”.

- Implementar un plan de seguridad nacional con participación nacional

“Pongamos fin al sentido de impunidad, garanticemos justicia a las víctimas del crimen, con calles seguras para nuestra gente y atendamos con urgencia la violencia machista. Para ello tenemos que implementar un Plan de Seguridad Nacional coherente, con la participación efectiva de la ciudadanía”.

- Entregar a los municipios los servicios de mantenimiento de escuelas y carreteras, renovación de licencias

“Hay que transformar la relación de gobernanza entre el ciudadano y el gobierno para que los municipios den los servicios de mantenimiento de carreteras y de escuelas, que transacciones tan simples como renovar una licencia las puedas realizar en tu municipio, para que nuestros adultos mayores puedan realizar sus gestiones más cerca de sus hogares y mejorar su calidad de vida”.

- Referéndum revocatorio cuando un funcionario no cumple con su mandato

“Es el momento de transformarnos para la opción de votar en un referéndum revocatorio cuando un funcionario electo no ha cumplido con el mandato del pueblo”.

- Segunda vuelta de elección cuando no se obtenga el 50% + 1 de los votos

“Decidamos si queremos limitar los términos de elección del gobernador y si deben ser electos en una segunda vuelta electoral”.

- Recorte de gastos innecesarios

“La buena administración requiere recortar gastos innecesarios en vez de recortar pensiones a nuestros retirados y fondos a nuestra Universidad o cerrar y vender escuelas como propone este Gobierno”.

- Trabajar con la Junta de Supervisión Fiscal sin confrontaciones y para que sea eliminada

“Yo lucharé para salir de la Junta y dejar las decisiones sobre cómo reestructurar la deuda de Puerto Rico en manos de la gente. De la gente que se afecta, no de los amigos de la casa”.